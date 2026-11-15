Loros y guacamayos, no contaban con documentos que acreditaran su procedencia legal en Puno

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) recuperó siete aves silvestres que eran exhibidas en un centro recreacional del distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, luego de una alerta ciudadana que permitió identificar la presunta tenencia ilegal de estos animales.

La intervención se realizó el 13 de noviembre mediante un operativo inopinado a cargo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno del SERFOR, en coordinación con la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la inspección, las autoridades encontraron cuatro loros de cabeza azul (Pionus menstruus), dos guacamayos carisecos (Ara severus) y un loro de cabeza roja (Psittacara erythrogenys). Las aves permanecían en ambientes construidos con ladrillo y adobe, acondicionados con divisiones de malla.

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El responsable del establecimiento manifestó que no contaba con documentación que acreditara la procedencia legal de los ejemplares. Ante esta situación, el SERFOR procedió a recuperarlos e inició un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por la presunta posesión de fauna silvestre de origen ilegal, conducta considerada una infracción muy grave según el Decreto Supremo N.° 007-2021-MIDAGRI.

Durante la evaluación especializada, los profesionales del SERFOR identificaron que los cuatro loros de cabeza azul tenían las plumas de las alas cortadas, mientras que las otras tres aves no presentaban alteraciones evidentes.

Los siete ejemplares, cuya edad aproximada oscila entre los 10 y 15 años, se encontraban en aparente buen estado de salud. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de cría autorizado, donde recibirán atención especializada.

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Ovidio Vega Moncada, administrador técnico de la ATFFS Puno del SERFOR, destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar y combatir la tenencia ilegal de animales silvestres.

El funcionario recordó que la captura, posesión y comercialización de estas especies solo pueden realizarse cuando están permitidas y conforme a la normativa vigente.

El SERFOR recordó que la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, prohíbe la captura, comercialización y posesión ilegal de animales silvestres, conductas que pueden generar sanciones administrativas y responsabilidades penales.

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En el marco de la campaña nacional «No te compres un delito», la institución exhortó a la población a no adquirir animales silvestres de procedencia ilegal y denunciar estos casos ante las autoridades competentes, con el propósito de combatir el tráfico ilegal de fauna y proteger la biodiversidad.