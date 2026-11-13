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Festividad Virgen de la Candelaria 2027 se lanzará el 22 de noviembre en el Estadio Nacional

Más de 6000 danzarines de Puno actuarán con ingreso gratuito; se espera por lo menos 30 000 o 40 000 asistentes, según los organizadores

Carlos Roque
Carlos Roque 13/11/2026
Virgen de la Candelaria 2027 se lanzará el 22 de noviembre

La festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 tendrá su lanzamiento oficial el domingo 22 de noviembre, desde las 4:00 p. m., en el Estadio Nacional de Lima

Foto: CPR

El senador Estanislao Edgar Mancha Pineda, tercer vicepresidente del Congreso, y el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, anunciaron que el lanzamiento oficial de la Candelaria 2027 será el domingo 22 de noviembre en Lima.

En el Estadio Nacional, desde las 4:00 p. m., más de 6000 danzarines de Puno presentarán danzas originarias y folclóricas, entre ellas la morenada, la saya y la diablada, junto con una dramatización de la evolución de la danza.

“Es un día histórico para la región”, afirmó el legislador, quien explicó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) cedió gratis el estadio y que se firmó el convenio con el Ministerio de Cultura.

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Una fe que pasa de generación en generación

Por su parte, el dirigente afirmó que la festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, “no solo es un acto de religiosidad, sino también es un sentimiento que trasciende de generación en generación”.

El parlamentario adelantó que se espera una asistencia de por lo menos 30 000 o 40 000 personas, con ingreso completamente gratuito, y ambos invitaron a la población limeña y a los puneños residentes en la capital.

Tras el lanzamiento en Lima, la festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 se desarrollará del 30 de enero al 9 de febrero en Puno, según indicó el titular de la federación.

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