Alcalde prefiere que población continúe consumiendo agua turbia antes que cambiar a gerente

La permanencia del gerente de Sedajuliaca parece pesar más que el reclamo de miles de ciudadanos que abren sus caños y no encuentran agua, el alcalde de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, defendió la continuidad de Fredy Carita Feijo y advirtió que cambiarlo a pocos días de culminar la gestión podría desestabilizar la institución.

Durante una entrevista, Cáceres sostuvo que retirar al funcionario obligaría a iniciar un proceso para designar a otro gerente, quien tendría que acreditar su nombramiento ante los bancos y asumir formalmente las cuentas de la empresa, por ello insistió en que se necesita «paz social» y evitar decisiones que generen un vacío administrativo.

Sin embargo, cuando le preguntaron por los vecinos que abren sus caños y no reciben agua, el alcalde reconoció que no tenía información sobre los sectores afectados ni sobre las horas de abastecimiento, incluso respondió que el servicio por horas «siempre ha sido así, Juliaca», una afirmación que contrasta con la preocupación de la población.

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La situación también expuso las dificultades dentro de la empresa, Cáceres reconoció que el directorio está incompleto por la falta de reemplazo de un integrante fallecido y señaló que había insistido ante las autoridades correspondientes para cubrir esa vacante, mientras los directores se encontraban en una reunión en el Ministerio de Vivienda.

Ante la exigencia de cambios, el burgomaestre señaló que conversará con los integrantes del directorio para transmitirles los pedidos presentados en un memorial, además invitó al alcalde electo, Max Lanza, a proponer candidatos para integrar la terna de posibles gerentes, aunque dejó claro que la decisión corresponde al directorio.

Finalmente, cuando le preguntaron si teme que la crisis del agua provoque un estallido social antes de terminar su gestión, Cáceres pidió actuar con razonabilidad y aseguró que solicitará una pronta solución a los directores, mientras Juliaca continúa esperando respuestas concretas sobre un servicio básico que sigue generando malestar.