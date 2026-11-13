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Puno: Soldador herido en coliseo de Salcedo denuncia abandono del Gobierno Regional y Sima

Llanos trabajaba sin SCTR cuando ocurrió el accidente; su familia afronta gastos médicos y organiza una pollada para el 5 de diciembre en Salcedo (Puno)

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/11/2026
Soldador herido en coliseo de Salcedo denuncia abandono

Soldador herido en el coliseo de Salcedo denuncia abandono del Gobierno Regional y SIMA; lleva seis operaciones y 11 meses sin trabajar tras desplome del techo

Foto: JAC

El soldador Walter Hugo Llanos, quien resultó herido tras el desplome del techo ocurrido en el coliseo de Salcedo, denunció que fue abandonado por el Gobierno Regional de Puno y la empresa estatal Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA Perú). Según manifestó, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de apoyo ni ha recibido visitas de representantes de ambas instituciones para conocer su estado de salud.

Llanos trabajaba para la empresa subcontratista Ecomac Sur S.A.C., con acuerdo verbal por unos 20 días, y sin el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) activado, pues no se pagó, por lo que la aseguradora se desentendió, explicó el soldador.

«Me encuentro abandonado por parte del gobierno regional y de la empresa Sima, que nunca se han comunicado con la familia», afirmó Llanos, quien recibe de Ecomac Sur S.A.C. depósitos de 400 o 500 soles.

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Advertencias previas y reclamos ignorados

Un informe de Sunafil, mostrado por su esposa, cita una carta de SIMA de mayo que advertía riesgos estructurales significativos por el diseño del 2016 y la falta de información certificada sobre cimientos.

Su esposa, Soledad Villafuerte, lo cuida mientras él soporta seis operaciones, una muñeca fracturada y 11 meses sin trabajar, y la familia sobrevive con ayuda de allegados, pues asume gastos de higiene y alimentación.

Secuelas médicas y llamado a la solidaridad

Por el accidente, los intestinos de Llanos quedaron dañados, hoy pesa 56 kilos y, según su esposa, los médicos podrían programar para mediados de diciembre la unión de su intestino delgado, en una nueva intervención.

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«No les pedimos una limosna, miren nuestra situación, observen cómo está mi esposo», exigió Villafuerte, quien recordó que se casaron una semana antes del accidente y tienen un hijo de cuatro años.

Para sostener los gastos, la familia organiza una pollada el 5 de diciembre en Salcedo y pide a la población apoyo, además de exigir que el Gobierno Regional y Sima asuman compromisos.

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