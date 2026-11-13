Dirigentes de Juliaca evaluarán paro de 48 horas contra gerente de Seda Juliaca

El presidente de la Organización Social Las Cuatro Zonas, Luis Ángel Condori Yapu, anunció que los dirigentes de Juliaca evaluarán este sábado la posibilidad de acatar un paro de 48 horas contra la gerencia de Seda Juliaca, en rechazo a la continuidad de su gerente.

La convocatoria se realiza luego de que los representantes de esta organización exigieran la remoción del gerente, pedido que, según Condori, no recibió una respuesta oportuna del directorio de la empresa prestadora de servicios de saneamiento.

El dirigente cuestionó la actuación de los funcionarios y sostuvo que la convocatoria a una próxima sesión del directorio no garantiza la salida del gerente, por lo que advirtió: «Nosotros ya no vamos a bajar esta medida de lucha, nosotros vamos a seguir».

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Dirigentes cuestionan respuesta del directorio

Condori afirmó que solicitaron la presencia del gerente en una asamblea mediante un documento presentado ante la Prefectura, con garantías policiales, pero aseguró que el funcionario no acudió a la convocatoria.

El representante de Las Cuatro Zonas también cuestionó que el directorio no convocara antes a una sesión extraordinaria para tratar el pedido de remoción, pese a que, según indicó, los dirigentes presentaron un memorial durante sus jornadas de protesta.

Además, expresó su preocupación por el respaldo que, según manifestó, el presidente del directorio, a quien identificó como Oso Cáceres, habría brindado al gerente general, y consideró que esta situación debe ser explicada.

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Reunión definirá próximas medidas de protesta

El dirigente señaló que los representantes de la organización permanecieron durante varios días en los exteriores de la empresa y que, tras reunirse con otros dirigentes, acordaron llevar el reclamo a las bases y asociaciones de Juliaca.

Asimismo, indicó que las denuncias y documentos recogidos durante las jornadas de protesta fueron entregados a un abogado para preparar una presentación ante la Fiscalía, aunque no precisó el contenido ni el estado de ese trámite.

La reunión convocada para este sábado permitirá recoger la posición de los dirigentes y definir las siguientes acciones, entre ellas la posible paralización de 48 horas, cuya ejecución todavía no ha sido confirmada.