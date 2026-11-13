ZEEDEPUNO cumple 20 años sin funcionar pese a contar con 134 hectáreas

Veinte años después de su creación, la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO) sigue sin funcionar y mantiene pendientes las inversiones, los empleos y las oportunidades de exportación anunciadas desde 2006, pese a contar con 134 hectáreas destinadas a atraer empresas.

En 2026, el especialista en hidrocarburos Alberto Aza Gates advirtió que ZEEDEPUNO permanece estancada pese a contar con ley y reglamento, y sostuvo que falta una decisión del Consejo de Ministros sobre su ámbito de aplicación (dónde y a qué se aplicarían sus normas).

El especialista también cuestionó una posible reducción de su extensión, porque, según sostuvo, limitaría la capacidad logística internacional de la zona.

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Ley de 2006 ofreció beneficios y buena conexión

La Ley 28864, publicada el 6 de agosto de 2006, creó esta plataforma para actividades industriales, agroindustriales, manufactureras y de servicios en Collana-Chillora, distrito de Caracoto, junto a la autopista Juliaca-Puno y cerca del ferrocarril, la carretera Interoceánica y el aeropuerto Inca Manco Cápac.

Entre sus atractivos figuran las exoneraciones tributarias (liberación del pago) del Impuesto a la Renta, del Impuesto General a las Ventas y de otros tributos, aunque los productos que ingresen al mercado nacional deben pagar los impuestos correspondientes, según el Decreto Supremo 050-2007.

Las promesas de funcionamiento se repitieron en distintas gestiones: en junio de 2016, el entonces presidente del Comité de Administración, Juan José Sánchez Salas, anunció un foro macrorregional y un convenio con la Zona Franca de Tacna.

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Anuncios de dos gestiones no llegaron a concretarse

El titular del comité también señaló que el entonces gobernador Juan Luque Mamani comprometía 5 millones de soles para el cerco perimétrico y un módulo administrativo, pero reconoció: «Es una pena que en 10 años no se tenga nada».

Seis años después, el 26 de septiembre de 2022, el entonces gobernador Germán Alejo Apaza presentó la maqueta de un proyecto valorizado en 39 millones 248 mil soles, que contemplaba oficinas de aduanas y bancos, depósitos francos, almacenes y 180 espacios para empresas.

Esa presentación también despertó el interés de una firma brasileña por productos como quinua, café y fibra de alpaca, pero los anuncios tampoco se tradujeron en el funcionamiento de la zona.

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Críticas al abandono y nuevo régimen privado

En septiembre de 2023, el economista Luis Chayña Aguilar cuestionó el abandono del proyecto y advirtió que las autoridades no aprovechaban su potencial económico, mientras los productores puneños seguían sin una plataforma para impulsar sus exportaciones.

Mientras tanto, el Gobierno aprobó en 2025 una ley para crear zonas económicas especiales privadas, con beneficios tributarios de hasta 25 años y una tasa de 0 % del Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años para sus operadores.

En abril de 2026, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo publicó el reglamento de esa ley e incluyó a Puno entre las zonas en proceso de implementación, bajo un régimen distinto al de ZEEDEPUNO.