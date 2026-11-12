Familia busca en Juliaca a mujer desaparecida junto a sus cuatro hijos

Una familia llegó desde La Paz, Bolivia, hasta Juliaca para buscar a Sandra Espinal Salas, de 34 años, quien desapareció junto a sus cuatro hijos menores, de 11, 8, 6 y 4 años, y cuyos parientes desconocen su paradero.

Su madre, Justina Salas Quispe, y su hermana Ruth Espinal Salas recorren la ciudad con preocupación, pues temen que los niños se encuentren en situación de abandono y no tengan alimentos, ropa ni acceso a la educación.

Familia recibió información desde una comisaría

Según relató Ruth, Sandra desapareció de su vivienda el 28 de agosto, cuando vivía con sus cuatro hijos, mientras que el 11 de octubre recibieron una llamada de la comisaría de San Miguel, donde les informaron que la mujer habría sido encontrada golpeada y relacionada con un hombre identificado como Edy Danner Choque Santos.

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La hermana indicó que el hombre era pareja de Sandra, pero no el padre de los niños, cuyo progenitor falleció hace dos años, y que cuando llegaron a Juliaca él ya había recuperado su libertad, sin que la familia pudiera conocer el paradero de la mujer.

Familia pide ayuda para encontrar a los niños

Los familiares también recibieron información de que Sandra habría pedido ayuda durante la madrugada, luego de que el hombre presuntamente quemara ropa de ella y de los niños, herramientas de trabajo y una motocicleta, aunque todavía desconocen dónde se encuentran sus hijos.

Entre lágrimas, Justina Salas pidió a su hija comunicarse con ella y regresar a casa, mientras que Ruth solicitó apoyo a los pobladores de Juliaca para encontrar a Sandra y a los cuatro menores y poder regresar juntos a Bolivia. La familia pidió que cualquier persona que tenga información se acerque a la comisaría más cercana.

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