Anemia infantil en Puno llegó a 56,1 % en 2025 según ENDES, la cifra más alta del país

Más de la mitad de los niños y niñas pequeños de Puno padece anemia: el 56,1 % de quienes tienen entre 6 y 35 meses la sufrió durante 2025, según la medición actualizada de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la proporción departamental más alta del país, muy por encima del promedio nacional de 34,9 %.

Dentro de la región, el problema golpea con más fuerza en unas provincias que en otras: los registros administrativos del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HIS) de 2025 ubican las mayores proporciones de anemia entre menores de cinco años en Yunguyo (20,4 %), seguida de Chucuito y Sandia, ambas con 20,0 %, y San Román, con 18,9 %.

Esas cifras provinciales, sin embargo, no deben leerse como una fotografía exacta de cada lugar, porque el SIEN-HIS registra a los menores donde recibieron atención y no necesariamente donde viven, y porque la proporción depende también de cuántos niños fueron evaluados y de cuántos quedaron fuera del conteo.

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El hierro que no llega a tiempo

Detrás de esa anemia persistente hay un dato que ayuda a explicarla: solo el 28,5 % de niñas y niños de 6 a 35 meses de Puno reportó haber consumido hierro en los siete días previos a la encuesta, frente a 38,7 % en el promedio nacional, lo que significa que cerca de siete de cada diez no lo tomaron en esa semana, sin que el dato precise si el suplemento faltó, si no se administró o si el tratamiento se interrumpió.

El retroceso no es nuevo ni reciente: el consumo reportado en la región bajó de 33,7 % en 2021 a 28,5 % en 2025, con una leve mejora frente al 27,4 % de 2024 que no alcanza para cerrar la brecha de 10,2 puntos porcentuales que separa a Puno del promedio del país.

El Gobierno Regional, por su parte, reportó avances frente a sus propias metas operativas del primer semestre de 2025: 41,30 % en la atención de niñas y niños con anemia por deficiencia de hierro y 84,69 % en la suplementación con hierro y micronutrientes para menores de 36 meses, cifras que miden el cumplimiento interno y no la cobertura real sobre toda la niñez puneña.

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Un padrón sin actualizar dificulta el seguimiento

El propio informe institucional reconoció un problema de fondo: el padrón nominal de niñas y niños no estaba homologado ni actualizado entre municipalidades y establecimientos de salud, lo que dificultaba el seguimiento oportuno de cada caso, y admitió además que faltaba información de anemia a nivel de los establecimientos para fijar metas ajustadas a la realidad del territorio.

La brecha de atención no se limita a la niñez, pues también alcanza a las gestantes, cuyo avance físico en la suplementación con hierro y ácido fólico llegó a 58,67 % en el mismo semestre, con la captación tardía, el seguimiento insuficiente y la migración de la población entre las dificultades que el propio Gobierno Regional admitió enfrentar.

Queda así una pregunta que las cifras disponibles no responden: si cada menor detectado con anemia recibió el hierro, lo consumió durante el tiempo indicado y tuvo un control posterior, para lo cual la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y el Gobierno Regional deberían publicar, por provincia y distrito, cuántos niños fueron evaluados, cuántos casos se detectaron por gravedad, cuántos iniciaron y completaron tratamiento y cuántos se recuperaron.

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