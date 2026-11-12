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SUTEP Puno realiza paro de 24 horas y advierten con huelga en 2027 si no hay solución

El Sutep Regional Puno advierte una huelga nacional indefinida en 2027 si no atienden sus demandas, incluida la reglamentación de pensiones de hasta S/ 3.500

Pachamama Radio
Pachamama Radio 12/11/2026
Alexander Pilco Ticona

Más de 21 mil docentes de Puno acatan un paro de 24 horas y exigen al Congreso mayor presupuesto educativo, pago de deuda social y mejoras laborales

Foto: ERPQ

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú Región Puno realiza hoy un paro de 24 horas. La medida busca presionar al Congreso de la República antes del 30 de noviembre, fecha límite para discutir el presupuesto del año 2027.

El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, Alexander Pilco Ticona, informó que más de 21 mil profesores de la región participan en la protesta. La medida se desarrolla en Puno, Juliaca y otras provincias de la región.

Los docentes se concentran en el puente Independencia, el puente Maravilla y en Puno en el desvío Salcedo y alto Puno. Estas acciones buscan llamar la atención de las autoridades sobre las demandas del magisterio y la situación de la educación pública.

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El gremio exige mayor presupuesto para el sector educación, pago de la deuda social, nombramiento de docentes contratados y mejora de la alimentación escolar. También solicita un incremento de las remuneraciones y mejores condiciones para las instituciones educativas.

Los maestros exigen la reglamentación de la Ley 32581, que establece una pensión de hasta 3 mil 500 soles para docentes cesantes y jubilados. La norma aún no cuenta con reglamentación y enfrenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú Regional Puno advirtió que, si no hay respuestas, convocará una huelga nacional indefinida en 2027. La medida busca que el Gobierno y el Congreso atiendan las demandas del sector educación.

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Redacción: William Hancco 
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Etiquetas:
Pachamama Radio
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