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Regidor advierte que ordenanza para regular transporte público de la ciudad de Puno no estaría vigente

Arturo Mamani señala que la difusión en la web municipal no reemplaza la publicación exigida y pide al alcalde Javier Ponce cumplir el procedimiento

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/11/2026
Arturo Mamani Pandia

Ordenanza que regula el transporte público de Puno estaría sin vigencia por falta de publicación en un diario de mayor circulación, advierte regidor

Foto: JAC

La ordenanza municipal que busca regular el transporte público de Puno no estaría vigente debido a que fue publicada únicamente en la página web de la Municipalidad Provincial y no en un diario de mayor circulación, advirtió el regidor Arturo Mamani Pandia.

El concejal explicó que la norma establece la publicación en un diario de mayor circulación y que su difusión en el portal institucional, realizada hace aproximadamente una semana, no cumpliría con ese requisito.

“Si bien es cierto se ha publicado en la página web de la municipalidad, no suple, no es lo mismo que un diario oficial autorizado para estos fines”, declaró Mamani.

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Regidores piden cumplir con publicación

El regidor recordó que, durante una sesión anterior, algunos integrantes del concejo solicitaron cumplir con la publicación de la ordenanza, ante lo cual el alcalde Javier Ponce se comprometió a realizarla.

Según Mamani, después de recibir el documento en su despacho, el alcalde dispuso su difusión en la página web municipal, pero hasta el momento no se habría concretado su publicación en un diario.

El concejal indicó que consultó al secretario general y recibió como respuesta que existía un requerimiento presupuestal o que no había disponibilidad de recursos para pagar la publicación.

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Esperan respuesta de la municipalidad

Mamani consideró que las explicaciones sobre la demora todavía deben aclararse y señaló que algunos regidores presentaron un documento formal para solicitar el cumplimiento de la publicación.

Los concejales esperan una respuesta de la municipalidad y anunciaron que insistirán en que se cumpla el procedimiento, mientras continúa el cuestionamiento sobre la validez de la difusión realizada únicamente en la página web.

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