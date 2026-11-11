Rector de la UNA Puno solicitará auditoría al Centro Experimental Chuquibambilla tras reclamos de estudiantes de Veterinaria

Una auditoría a los últimos años de gestión del Centro Experimental Chuquibambilla solicitará el rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), Dante Atilio Salas Ávila, luego de los reclamos de estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes tomaron la Ciudad Universitaria para exigir atención a las deficiencias que enfrentan en dicho centro experimental. Entre los principales problemas reportados figuran la falta de agua, las deficiencias en el servicio eléctrico y el deterioro de la infraestructura.

El rector explicó que, tras asumir el cargo el 1 de septiembre, visitó el Centro Experimental Chuquibambilla y recogió las preocupaciones de estudiantes y docentes. A partir de ello, dispuso la elaboración de un plan de trabajo con el área de mantenimiento y la Dirección General de Administración. Sin embargo, reconoció que las deficiencias responden a problemas acumulados durante gestiones anteriores y que no fueron atendidos oportunamente.

Entre las medidas inmediatas, anunció la instalación de una electrobomba para garantizar el abastecimiento de agua, además de trabajos para profundizar el pozo. También informó que personal de mantenimiento realizará el cambio de cables y la reconexión del servicio de energía trifásica. A ello se suma el acondicionamiento de la infraestructura, que tampoco presenta condiciones adecuadas para las actividades académicas.

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Salas Ávila indicó que, debido a las deficiencias administrativas, se decidió cambiar al director del Centro Experimental Chuquibambilla y designar al magíster Uri Harold Perez Guerra, además de incorporar a un administrador, cargo con el que anteriormente no contaba esta dependencia. Según explicó, la falta de informes y requerimientos oportunos desde la administración del centro también habría impedido atender sus necesidades.

El rector adelantó que en el próximo Consejo Universitario solicitará declarar en emergencia académica y administrativa al Centro Experimental Chuquibambilla, así como disponer una auditoría de los últimos años para conocer en qué se invirtieron los recursos y qué trabajos se realizaron. La medida busca esclarecer las razones de las deficiencias y las constantes quejas de la comunidad estudiantil.

Asimismo, informó que el centro experimental registra actualmente 128 estudiantes, cuando anteriormente atendía entre 60 y 70, incremento que habría generado una mayor demanda de servicios e infraestructura. También mencionó que se vienen atendiendo requerimientos para la compra de alimentos para el ganado y que se ha retomado el funcionamiento del comedor estudiantil.

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Finalmente, Salas Ávila señaló que la gestión universitaria realizará visitas a los demás centros experimentales y facultades para identificar sus necesidades y prevenir nuevos conflictos. Sostuvo que se buscará atender los requerimientos de equipamiento, ambientes y servicios básicos de manera equitativa, pese a las limitaciones presupuestales.