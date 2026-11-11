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Familiares de víctimas piden audiencia con Papa León XIV

Gisela Ortiz denunció presuntas restricciones al encuentro durante la visita papal y pidió incluir desapariciones, violencia sexual y demandas de justicia en la agenda

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/11/2026
Familiares de víctimas piden audiencia con Papa

Familiares de víctimas de crímenes del Estado solicitan una audiencia al papa León XIV para exponer casos de violaciones de derechos humanos en el Perú

Foto: CPR

Familiares de víctimas de crímenes del Estado en el Perú enviaron una carta pública al Papa León XIV para pedirle una audiencia y señalan que grupos religiosos vinculados al Sodalicio habrían cerrado la posibilidad de un encuentro directo durante su visita al país.

Gisela Ortiz, familiar de las víctimas de la masacre de La Cantuta, explicó que la carta busca que el Papa conozca la situación de los derechos humanos en el Perú y que la población sepa lo que ocurre con esta petición.

Según Ortiz, los familiares ya enviaron una primera carta el año pasado, tras la aprobación de la ley de amnistía y aunque hicieron una marcha por la paz junto a la Iglesia Católica, no consiguieron una misa en la catedral de Lima.

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Este año los familiares gestionaron un nuevo acercamiento con el arzobispado de Lima, pero Ortiz sostuvo que una comisión del gobierno y sectores de la Conferencia Episcopal Peruana habrían limitado su acceso y que obispos ligados al Sodalicio habrían impuesto otra agenda.

Ortiz recordó que existen víctimas de desaparición forzada, violencia sexual y esterilizaciones forzadas y mencionó el asesinato de defensores ambientales y el daño de los metales pesados en comunidades, hechos que a su parecer deben estar en la agenda del Papa.

Últimamente, Ortiz pidió un espacio con el Papa León XIV para que escuche sus demandas de justicia y reconozca el daño causado por la ley de amnistía y la prescriptibilidad de los crímenes y no se muestre un país sin víctimas.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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