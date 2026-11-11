Estudiantes de Medicina Veterinaria levantan la toma de la UNA Puno

Los estudiantes de Medicina y Veterinaria levantaron la toma del local de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), tras un acuerdo con las autoridades que permite normalizar desde hoy las actividades académicas, administrativas y de construcción civil.
La toma comenzó ayer y mantuvo cerradas las puertas de la casa de estudios, pero esta mañana el espacio quedó despejado, sin materiales ni bienes utilizados durante la protesta, según el reporte desde la puerta principal.
Además, los estudiantes exigieron mejoras en la infraestructura de su escuela, reclamaron el fortalecimiento de los centros experimentales y pidieron mejores condiciones de vida dentro de la universidad.
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Autoridades atienden pedidos y se reanudan actividades
La autoridad universitaria se comprometió a atender estos pedidos, según se informó, y el acuerdo permitió levantar la medida de protesta y abrir el camino al retorno gradual de las actividades en la ciudad universitaria.
En estos momentos las puertas aún no están abiertas para el ingreso de estudiantes y trabajadores, aunque se espera que en pocos minutos se reabra el acceso y se reinicien los trabajos correspondientes en el interior del campus.
Según la cobertura, el panorama es de normalización total: no se prevén inconvenientes adicionales y la universidad retoma sus funciones habituales tras el acuerdo con los estudiantes de Medicina y Veterinaria.
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