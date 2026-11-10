Azángaro: Choque entre miniván y auto deja varios heridos en Jila Central

Un choque entre una miniván y un automóvil Toyota Avanza rojo en la carretera Interoceánica dejó varios heridos cerca de las 4 de la tarde, a la altura de la comunidad de Jila Central, ámbito de la provincia de Azángaro, en una carretera que conecta Juliaca con otras localidades de la zona.
La miniván Renault blanca, que trasladaba pasajeros desde Macusani y San Antón hacia Juliaca, colisionó con el automóvil rojo que se desplazaba desde Juliaca con dirección a Mazuco, según la información proporcionada sobre el accidente.
Heridos y daños en ambos vehículos
Entre los afectados se reportó a una mujer adulta mayor con sangrado en la cabeza y a un varón lesionado, quienes recibieron auxilio y fueron trasladados a un establecimiento de salud; sin embargo, falta confirmar el medio utilizado para su evacuación.
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El automóvil Toyota Avanza presentó daños severos en el lado derecho, con vidrios destrozados y la carrocería deformada, mientras que la miniván registró daños en la parte delantera derecha.
Pobladores alertan sobre riesgos en carretera
La pobladora Beatriz Acurio expresó su preocupación por los constantes accidentes en ese tramo y denunció que algunos conductores circularían a excesiva velocidad, incluso hasta 140 kilómetros por hora, pese a los trabajos y las señales de tránsito.
La vecina también cuestionó las condiciones de la vía, donde los trabajos de ampliación y pavimentado continúan inconclusos, y pidió establecer horarios estrictos para el cierre y la apertura del tránsito, además de mejorar la señalización y el control vehicular.
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