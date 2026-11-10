Exconsejero cuestiona fiscalización regional y obras pendientes en Juliaca

El exconsejero por San Román Isidro Pacohuanaco Paco cuestionó al Consejo Regional de Puno por no cumplir, según afirmó, su labor fiscalizadora durante los cuatro años de gestión, mientras varios proyectos importantes para Juliaca continúan pendientes o sin ejecutarse.
Entre las obras que mencionó figuran el hospital materno infantil, la segunda circunvalación de Juliaca, la recuperación del río Torococha y el hospital oncológico, proyectos que atribuyó a compromisos del gobernador regional Richard Hancco, aunque sostuvo que no se concretaron.
«No hay obras de envergadura en la provincia de San Román», manifestó el exconsejero al cuestionar los resultados de la gestión regional y el avance de los proyectos anunciados para la provincia.
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Cuestiona labor de los consejeros regionales
Pacohuanaco aseguró que el 99,9 % de los 19 consejeros no habría presentado denuncias contra el gobernador ni sus funcionarios, situación que, a su criterio, evidenciaría una convivencia entre el Consejo Regional y el Ejecutivo.
También cuestionó que el gobernador Richard Hancco no haya asistido a las sesiones del Consejo Regional y recordó que tampoco participó en las actividades por el aniversario de Juliaca.
«Ningún gobernador se ha comportado como este señor Richard Hancco», expresó el exconsejero, quien consideró que San Román no recibió la atención que esperaba durante la actual gestión regional.
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Pide evaluar desempeño de representantes
El exconsejero también cuestionó a los actuales representantes de San Román, María Elena y Percy Miranda, al señalar que no hicieron visibles acciones de fiscalización ni denuncias relevantes durante su labor en el Consejo Regional.
Asimismo, sostuvo que los representantes regionales habrían priorizado intereses personales antes que las necesidades de la población, aunque no presentó casos concretos para sustentar esa afirmación en la información proporcionada.
Finalmente, recordó que durante su periodo promovió reuniones con el gobernador para tratar proyectos como el hospital materno infantil, el estadio y el coliseo, y pidió a la población evaluar el desempeño de sus autoridades y el cumplimiento de sus compromisos.
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