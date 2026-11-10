Senamhi alerta por lluvias en Puno del 12 al 14 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) incluyó a Puno en el aviso meteorológico 464 por la continuidad de lluvias en la sierra entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, con precipitaciones de moderada a extrema intensidad en distintas zonas del país.
El aviso también advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, condiciones que se mantendrían durante los días comprendidos en el pronóstico.
Lluvias podrían llegar con granizo y viento
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Según el reporte, se prevé la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, además de precipitaciones de distinta intensidad en sectores de la sierra.
El aviso meteorológico amplía el pronóstico anterior, identificado con el número 462, y señala que las precipitaciones continuarán hasta el sábado 14 de noviembre, aunque el material difundido no detalla qué provincias de Puno tendrán mayor intensidad de lluvias.
Para la costa norte, el Senamhi pronostica lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, mientras que en la costa interior de Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y lluvia ligera en otros sectores costeros.
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El pronóstico comprende hasta el sábado 14 de noviembre, por lo que se recomienda a la población de Puno mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales del Senamhi, especialmente ante la posibilidad de granizo, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.
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