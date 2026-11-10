Docentes suspenderán labores escolares este 12 de noviembre y se movilizarán por mayor inversión en educación y pensiones dignas

Los docentes de la región Puno acatarán la huelga nacional convocada para este jueves 12 de noviembre, medida que implicará la suspensión de labores escolares y movilizaciones en diferentes puntos de la región. Así lo confirmó el secretario provincial del SUTEP San Román, Víctor Andrés Apaza Larico, quien aseguró que las bases participarán de manera orgánica en la jornada de protesta.

El dirigente explicó que la plataforma de lucha contempla 27 demandas, entre las que destacó el cumplimiento de la disposición constitucional de destinar el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación. Sostuvo que una mayor inversión permitiría atender las deficiencias en infraestructura educativa, equipamiento tecnológico y alimentación escolar, aspectos que, según indicó, mantienen postergada la educación pública.

Otro de los principales reclamos está relacionado con la reglamentación de pensiones dignas para los maestros jubilados. Apaza Larico cuestionó que los docentes reciban pensiones que calificó de insuficientes, mientras que otros sectores, como el policial y militar, perciben montos considerablemente mayores. En ese sentido, señaló que el magisterio no exige jubilarse con el sueldo que percibía en actividad, sino acceder al menos al equivalente de la primera escala magisterial.

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Respecto a las acciones de protesta, precisó que las provincias del norte de la región se concentrarán en distintos puntos estratégicos. Las delegaciones de Azángaro, Melgar y Carabaya realizarán un bloqueo humano en el puente Maravillas; mientras que Huancané, Moho y San Antonio de Putina se ubicarán en el puente Independencia. Por su parte, los docentes de San Román y Lampa se concentrarán en la carretera a Arequipa.

Según el dirigente, estas medidas tendrán una duración aproximada de tres horas, tras lo cual los maestros se movilizarán por las principales arterias de la ciudad de Juliaca y culminarán la jornada con un mitin masivo. Asimismo, advirtió que durante el desarrollo de la protesta se verá restringido el tránsito vehicular, por lo que pidió comprensión a los transportistas y empresarios.

Finalmente, confirmó que no habrá labores escolares durante la jornada de protesta, debido a que los docentes acatarán la paralización. En ese contexto, solicitó la comprensión de los padres de familia y sostuvo que la movilización también busca exigir mejores condiciones para la educación pública y una alimentación escolar de calidad.

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