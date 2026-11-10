Puno: Estudiantes de Veterinaria toman la Universidad Nacional del Altiplano por mejoras en centros experimentales

Los estudiantes de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tomaron la Universidad Nacional del Altiplano de Puno para exigir mejores condiciones de estudios en sus centros experimentales, infraestructura y otras mejoras, según adelantaron al reportero de Pachamama Radio.

Los manifestantes mantienen ocupado el campus desde la noche de ayer, la puerta principal permanece cerrada con pancartas que muestran mensajes como “orgullo veterinario”, y otros mensajes alusivos a la medida adoptada.

Los representantes estudiantiles anunciaron un pronunciamiento para las 8 de la mañana, sus declaraciones permitirán conocer el detalle de las solicitudes y el pedido principal a las autoridades universitarias.

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El cierre del ingreso principal impidió el paso de algunas personas que buscaban entrar durante la madrugada, se observó a estudiantes en los exteriores, esta medida también afectará a los trabajadores de construcción que impedirá el acceso i perjudicara sus labores como se observó en otras oportunidades y se crea un conflicto por ingreso al recinto.

Los alumnos de Educación también encontraron dificultades para ingresar a un campeonato deportivo, uno de los entrevistados explicó que preparaban esa actividad desde hacía más de un mes.

Otro estudiante expresó su preocupación por el efecto de la protesta en esa jornada deportiva, «Todo lo planificado ya de un mes ya se perjudica todo», manifestó ante la puerta cerrada.

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Los jóvenes entrevistados esperaban un acuerdo que les permitiera ingresar al campus, la realización del campeonato seguía pendiente al momento del reporte, sin confirmación de su suspensión.