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Carnavales de Juliaca 2027 preparan lanzamiento en Lima y nuevas actividades culturales

La organización evalúa realizar el lanzamiento local en el cerro Huayna Roque y recuperar el tradicional evento del Cristo Blanco

Pachamama Radio
Pachamama Radio 09/11/2026
Freddy Coarita Coarita

La Asociación de Presidentes de Conjuntos Folclóricos proyecta presentar la festividad en Lima y Juliaca e incorporar un concurso coreográfico

Foto: CPR

La Asociación de Presidentes de Conjuntos Folclóricos de San Román prepara el lanzamiento de los Carnavales de Juliaca 2027 en Lima y Juliaca, además de nuevas actividades para destacar las danzas tradicionales y fortalecer la participación de los conjuntos.

La presentación en Lima está prevista para enero y tendría como escenario la Plaza de Armas de la capital, con una propuesta que combinaría danza, teatro y tecnología para difundir las expresiones ancestrales de Juliaca.

El presidente de la asociación, Fredy Coarita Coarita, anunció que el lanzamiento buscará mostrar la riqueza cultural de la festividad y adelantó que todavía se definen algunos aspectos de la organización.

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Nuevas actividades para destacar las danzas

Entre las novedades, la organización plantea realizar un concurso coreográfico el domingo de carnavales, con presentaciones que permitan apreciar el talento y las propuestas artísticas de los conjuntos participantes.

La iniciativa también busca recuperar el tradicional evento del Cristo Blanco y convertir a Juliaca en un espacio de difusión nacional del arte y la cultura, según la propuesta presentada por la asociación.

Para el lanzamiento en Juliaca, la dirigencia considera dos posibles escenarios: la Plaza de Armas y el cerro Huayna Roque, donde se encuentra el Cristo Blanco, cuya elección dependerá de las condiciones necesarias para realizar la actividad.

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Escenarios y coordinaciones pendientes

La alternativa del cerro Huayna Roque requeriría iluminación, equipos de sonido, un grupo electrógeno y los permisos correspondientes, recursos que la asociación deberá considerar antes de definir el lugar de presentación.

Por otro lado, la asociación evalúa que la parada folclórica se desarrolle en la avenida Folclore, siempre que las autoridades garanticen la seguridad de los danzarines y del público que asista a observar las actividades.

“Acá no se trata quién hace mejor o quién, acá se trata de unificarnos”, manifestó el dirigente, quien anunció reuniones con los Machuaychas y Chiñipilcos para coordinar las actividades y fortalecer la participación conjunta.

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