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Hombre de 57 años pide ayuda económica tras quedar con una fractura en Juliaca

El poblador de Suches afirma que no puede trabajar ni cubrir su alimentación tras una presunta agresión por un conflicto de terrenos heredados

Ivan Coari
Ivan Coari 09/11/2026
Pablo Chambi Quispe

Pablo Chambi Quispe acudirá este miércoles a la Plaza de Armas de Juliaca para solicitar apoyo mientras se recupera de una lesión

Foto: IRCS

Pablo Chambi Quispe, de 57 años, acudirá este miércoles a la Plaza de Armas de Juliaca para pedir apoyo económico, debido a que una fractura en la pierna le impide trabajar y cubrir sus necesidades básicas.

El poblador del centro poblado de Suches, distrito de Caracoto, contó que el 7 de septiembre habría sido agredido por alrededor de siete integrantes de su familia, durante un conflicto por terrenos que, según afirma, le corresponden por herencia.

Chambi Quispe señaló que es el tercero de seis hermanos y denunció que no le entregan la parte del terreno que considera suya, por lo que aseguró que presentó una denuncia y cuenta con documentos para que las autoridades determinen sus derechos.

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La lesión le impide conseguir ingresos

Desde el incidente, el hombre tiene dificultades para caminar y todavía necesita recuperarse de la fractura, situación que le impide trabajar y conseguir dinero para su alimentación, incluso para cubrir el desayuno y el almuerzo.

El poblador explicó que vive solo, no tiene pareja y sus hijos residen en Cusco, con quienes no mantiene contacto; además, indicó que no cuenta con celular ni número de Yape para recibir aportes, por lo que decidió solicitar ayuda personalmente.

Este miércoles permanecerá hasta las 2:00 de la tarde en la Plaza de Armas de Juliaca, al costado de la iglesia, donde llevará un cartel con su nombre y pedirá apoyo económico para cubrir su alimentación y otras necesidades mientras continúa recuperándose.

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Etiquetas:
Ivan Coari
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