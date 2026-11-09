Rondas campesinas de Puno eligen nueva dirigencia regional tras encuentro desarrollado en Juliaca

Con la elección de una nueva junta directiva regional y el desarrollo de ponencias sobre justicia comunal y seguridad, culminó el XXXVI Encuentro Regional de Rondas Campesinas de Puno, que reunió durante dos jornadas a representantes de diferentes provincias en la ciudad de Juliaca.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron experiencias sobre la aplicación de la Ley de Rondas Campesinas, la justicia comunal y las formas de organización para atender los problemas de seguridad en sus respectivas jurisdicciones. En ese contexto, el alcalde provincial de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer los conocimientos sobre justicia constitucional y aprovechar las experiencias de cada provincia para mejorar el trabajo de las organizaciones ronderiles.

El burgomaestre sostuvo que estos espacios permiten contrastar las experiencias acumuladas por los ronderos y tomar como referencia aquellas prácticas que contribuyan a la seguridad de las comunidades campesinas. Asimismo, resaltó la responsabilidad que cumplen estas organizaciones en la pacificación de sus sectores, reconociendo el trabajo perseverante y sacrificado de sus integrantes.

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Uno de los principales resultados del encuentro fue la elección de la nueva Junta Directiva Regional, que estará presidida por Vicente Mamani Quispe, representante de Lampa, mientras que Marleny Mamani Ramos, de San Román, asumirá la vicepresidencia.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de San Román entregó reconocimientos a representantes de las rondas campesinas y premió a la mejor escolta del desfile ronderil y a la delegación ganadora de la Noche Cultural.