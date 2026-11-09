Ordenanza de Puno permite ampliar rutas y sanciona maltrato al pasajero

La ordenanza municipal que modifica el transporte en la ciudad de Puno ya está publicada, y permite ampliar rutas e incrementar empresas en diferentes rutas, según el dirigente Eleuterio Coyori Ruiz.
Coyori Ruiz explicó que la ordenanza establece que ningún transportista puede maltratar al público usuario, y que, si lo hace, será acreedor de multas.
El dirigente señaló que el público usuario también debe respetar al transportista, y que, si algún transportista maltrata a un usuario, debe ser denunciado para que reciba multas.
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Coyori Ruiz indicó que la ordenanza está vigente desde el momento de su publicación, y que el respeto debe guardar ambos lados, transportista y público usuario.
El dirigente señaló que la ordenanza es un logro para todo el pueblo puneño, y que se ha logrado después de una lucha para que se publique.
Coyori Ruiz pidió a la población que respete a los transportistas, y que los transportistas respeten a los usuarios, para que el servicio de transporte urbano funcione mejor.
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