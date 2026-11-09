PUBLICIDAD

Ordenanza de Puno permite ampliar rutas y sanciona maltrato al pasajero

La disposición rige desde su publicación y exige respeto entre transportistas y pasajeros; los usuarios podrán denunciar agresiones para que se apliquen sanciones

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 09/11/2026
Eleuterio Coyori Ruiz

Nueva ordenanza municipal amplía rutas y permite incorporar empresas al transporte urbano de Puno; Eleuterio Coyori destaca multas por maltrato a usuarios

Foto: ASAM

La ordenanza municipal que modifica el transporte en la ciudad de Puno ya está publicada, y permite ampliar rutas e incrementar empresas en diferentes rutas, según el dirigente Eleuterio Coyori Ruiz.

Coyori Ruiz explicó que la ordenanza establece que ningún transportista puede maltratar al público usuario, y que, si lo hace, será acreedor de multas.

El dirigente señaló que el público usuario también debe respetar al transportista, y que, si algún transportista maltrata a un usuario, debe ser denunciado para que reciba multas.

PUBLICIDAD

Coyori Ruiz indicó que la ordenanza está vigente desde el momento de su publicación, y que el respeto debe guardar ambos lados, transportista y público usuario.

El dirigente señaló que la ordenanza es un logro para todo el pueblo puneño, y que se ha logrado después de una lucha para que se publique.

Coyori Ruiz pidió a la población que respete a los transportistas, y que los transportistas respeten a los usuarios, para que el servicio de transporte urbano funcione mejor.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Etiquetas:
Fredy Itusaca
PUBLICIDAD

Recomendado

Estudiantes de Medicina Veterinaria levantan la toma de la UNA Puno UNA PUNO

Estudiantes de Medicina Veterinaria levantan la toma de la UNA Puno

Puno: Excandidatos piden actualizar DNI para integrar el padrón electoral Puno

Puno: Excandidatos piden actualizar DNI para integrar el padrón electoral

Juliaca: Detienen a cuatro hombres por presunta trata de personas y rescatan a 19 mujeres Juliaca

Juliaca: Detienen a cuatro hombres por presunta trata de personas y rescatan a 19 mujeres

Trabajadores mineros exigen justicia por robo de 18 kilos de oro en La Rinconada S.A. de Putina

Trabajadores mineros exigen justicia por robo de 18 kilos de oro en La Rinconada

San Román: Incautan mercancía y vehículo valorizados en más de S/ 308 mil por presunto contrabando San Román

San Román: Incautan mercancía y vehículo valorizados en más de S/ 308 mil por presunto contrabando

Juliaca: Delincuentes simulan intervención policial y roban camioneta a una familia Juliaca

Juliaca: Delincuentes simulan intervención policial y roban camioneta a una familia

Viuda denuncia que Sedajuliaca no cumplió con apoyar tras muerte de trabajador Juliaca

Viuda denuncia que Sedajuliaca no cumplió con apoyar tras muerte de trabajador

Puno: obra de pista y veredas del jirón Juli continuará hasta su conclusión Puno

Puno: obra de pista y veredas del jirón Juli continuará hasta su conclusión

PUBLICIDAD