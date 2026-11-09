Vecinos de Puno cuestionan escasa preparación de las autoridades ante El Niño

La preocupación por el Fenómeno El Niño y los problemas de suministro de agua aumenta entre los habitantes de Puno; seis ciudadanos consultados cuestionaron la falta de acciones visibles de las autoridades para enfrentar una posible sequía que afectaría al sector agropecuario.
El vecino Román Condori Quea expresó dudas sobre la respuesta institucional: «He escuchado algo, pero parece que no están tomando este tema con seriedad».
La vecina Maruja Pari denunció interrupciones frecuentes del servicio doméstico y advirtió que «la poca presión del agua malogra los equipos y perjudica a los ciudadanos».
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Cortes de agua, poca información y demoras
El vecino Martín González Alzar señaló que los cortes repentinos afectan especialmente a la zona norte de la ciudad y pidió mayor previsión a EmsaPuno durante las temporadas secas.
David Cortés y Freddy Sáenz coincidieron en que desconocen medidas concretas; otro entrevistado, identificado como Luis, cuestionó la demora en las reparaciones y las deficiencias en los canales de atención de la empresa de saneamiento.
Los testimonios reflejan la demanda ciudadana de mayor planificación, información pública y soluciones que garanticen el acceso al agua.
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