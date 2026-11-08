Puno: terminal zonal norte reinaugurado sigue vacío y sin buses

El terminal zonal norte de Puno, reinaugurado hace meses para atender a los distritos de la zona norte y a Juliaca, no registraba ninguna unidad de transporte interdistrital en horas de la mañana de ayer sábado
El recorrido constató que las dos puertas del terminal estaban abiertas para que ciudadanos y empresas ingresen, aunque ningún vehículo prestaba servicio a Capachica, Coata, Atuncolla ni Juliaca.
Algunos días solo se ve a la empresa Surandino, varada y con servicio a Juliaca, pero este sábado no había ninguna unidad, según el recorrido realizado.
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Gerente municipal acusa que empresas se niegan a entrar
El gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Puno, gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Puno, indicó que las empresas no quieren ingresar al terminal, pese a que la infraestructura está acondicionada para prestar el servicio.
Según el funcionario, las empresas usan el jirón Lampa y la costanera como paraderos informales, y en esas vías generan congestión vehicular.
La municipalidad invitó a otras empresas a ingresar al terminal, pero ni siquiera eso funcionó, pues este sábado ninguna de las que van a esas localidades operaba allí.
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Mientras la feria sabatina del jirón Titicaca reunía a comerciantes y compradores, el terminal permanecía vacío, y se espera que se tomen otras decisiones para que entre en funcionamiento.
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