Macusani: Denuncian violencia laboral a trabajadoras de la comuna

El secretario general de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Alex Hinojosa Medina, es señalado por maltratos contra trabajadoras de la comuna, según una denuncia pública que alcanza a la gestión del alcalde Edmundo Cáceres Guerra en Macusani.

La denuncia atribuye a Hinojosa Medina violencia laboral y hostigamiento contra el personal femenino y cuestiona que el alcalde Cáceres Guerra no haya sancionado estos presuntos hechos.

Desde junio, Medina arrastra otra denuncia pública ya que trabajadores denuncian que habría direccionado la orden de servicio 00422 por 9,000 soles a favor de una abogada con quien tendría una relación sentimental, lo que plantea un presunto conflicto de intereses.

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Cuestionan protección y falta de sanciones

Según la denuncia, los regidores no actuaron frente al caso de junio y el alcalde mantuvo al funcionario “totalmente blindado”, pese a la acusación por presunto uso irregular de recursos públicos.

La denuncia vincula ambos casos ya que se sostiene que el funcionario, escudado antes por presunto nepotismo, es ahora el principal acusado de violencia laboral y hostigamiento contra el personal femenino de la municipalidad.

Además, afirma que el alcalde Cáceres Guerra, lejos de sancionar, habría protegido a su colaborador de confianza, lo que describe como “patrón de impunidad” dentro de la municipalidad.

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El caso surge en la etapa final de la gestión del alcalde que, según algunos trabajadores, concluye “sin pena ni gloria”, según la denuncia, y con cuestionamientos por favoritismo.

Las acusaciones de maltrato laboral y conflicto de intereses son públicas y aún no están comprobadas, por lo que corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades en el caso.