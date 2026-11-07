Atropellan y matan a Eber Colque Apaza en Macusani; chofer huyó

La víctima fue identificada como Eber Colque Apaza mediante su licencia de conducir; la Policía y Fiscalía investigan el accidente sin testigos

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 07/11/2026
Atropellan y matan a Eber Colque Apaza

Un hombre murió atropellado en la avenida Centenario de Macusani; el conductor huyó sin auxiliarlo y la Policía busca identificarlo

Foto: CPR

Un hombre de unos 38 años murió atropellado en la avenida Centenario de Macusani, en la provincia de Carabaya, y el conductor del vehículo escapó sin auxiliarlo, según información preliminar.

La víctima se llama Eber Colque Apaza, según la licencia de conducir que la policía encontró junto a su cuerpo, porque no llevaba su documento nacional de identidad.

El accidente ocurrió en la noche del viernes, cuando el vehículo pasó sobre la cabeza del hombre y le causó una herida mortal.

El conductor se dio a la fuga después del golpe, y hasta ahora nadie sabe quién es ni qué vehículo manejaba.

No hay testigos que hayan visto el accidente, de modo que la policía y la fiscalía tienen pocas pistas para ubicar al responsable.

La fiscalía y la policía llegaron al lugar, recogieron el cuerpo y lo llevaron a la morgue de Macusani.

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Fredy Itusaca

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