Atropellan y matan a Eber Colque Apaza en Macusani; chofer huyó

Un hombre de unos 38 años murió atropellado en la avenida Centenario de Macusani, en la provincia de Carabaya, y el conductor del vehículo escapó sin auxiliarlo, según información preliminar.
La víctima se llama Eber Colque Apaza, según la licencia de conducir que la policía encontró junto a su cuerpo, porque no llevaba su documento nacional de identidad.
El accidente ocurrió en la noche del viernes, cuando el vehículo pasó sobre la cabeza del hombre y le causó una herida mortal.
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El conductor se dio a la fuga después del golpe, y hasta ahora nadie sabe quién es ni qué vehículo manejaba.
No hay testigos que hayan visto el accidente, de modo que la policía y la fiscalía tienen pocas pistas para ubicar al responsable.
La fiscalía y la policía llegaron al lugar, recogieron el cuerpo y lo llevaron a la morgue de Macusani.
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