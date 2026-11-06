Puno: Exapu Mallku exige a JP evitar populismo y duda que fujimorismo escuche a la población

El exrepresentante Apu Mallku cuestionó el uso proselitista de las audiencias y propuso realizar sesiones y votaciones del Congreso en regiones para fiscalizar a parlamentarios

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 06/11/2026
José Carlos Gutiérrez Sancho

José Carlos Gutiérrez pide a Juntos por el Perú evitar el populismo y priorizar propuestas concretas para atender demandas de autoridades originarias de Puno

Foto: JAC

El exrepresentante de las autoridades originarias de Puno Apu Mallku José Carlos Gutiérrez Sancho, pidió a la bancada de Juntos por el Perú (JP) evitar el populismo y priorizar propuestas concretas, durante la entrega de petitorios a los parlamentarios en una audiencia pública parlamentaria.

Además, valoró la voluntad de JP de realizar esta actividad, aunque advirtió que se mezclaron las demandas, por lo que propuso trabajarlas por sectores y ejes de las mesas de trabajo del Parlamento.

Asimismo, Gutiérrez señaló que la iniciativa de los diputados y senadores “no puede ser un acto proselitista, ya no están en campaña”, y pidió un espacio para fiscalizar el avance de las demandas.

Duda sobre el fujimorismo y pedido de sesiones del Congreso en regiones

Por otro lado, al consultarle si participarían en una actividad similar de la bancada fujimorista, Gutiérrez puso en duda que la población acuda, como ocurrió con Juntos por el Perú. Sin embargo, afirmó que no tienen temor de confrontarlos cara a cara, debido a sus discrepancias con su línea política.

En esa línea, planteó que sesiones y votaciones de leyes se realicen en regiones, para identificar quiénes votan en contra del pueblo y recibir el repudio o las observaciones de la población.

Finalmente, Gutiérrez calificó de ineficientes al gobierno y a los parlamentarios, pues cedieron facultades legislativas al Ejecutivo, y aseguró que estarán dispuestos a enfrentarlos si se genera un espacio así, declaró a Pachamama Radio.

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Jhon Arocutipa

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