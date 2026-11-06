Alcalde electo de Puno descarta auditoría a gestión saliente y señala que si está preparado para gobernar

El alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Puno, Jorge Zúñiga Pineda, descartó realizar una auditoría de oficio a la actual gestión del alcalde Javier Ponce y respondió a las críticas sobre su preparación para asumir el cargo, señalando que si tendría las aptitudes para gobernar.
Según detalló, la Contraloría y el control interno ya cumplen esa labor con personal contratado, por lo que su gestión se centrará en ejecutar y priorizar proyectos, salvo que exista algún punto específico por auditar.
Ante las críticas en estos últimos días, el alcalde electo sostuvo que no sabe si hay personas preparadas para el cargo, y afirmó que “se trata de demostrar en el tiempo el trabajo que se va a hacer”.
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Equipo técnico, transferencia y proyectos
Tras las elecciones del 4 de octubre, y a la espera de la entrega de credenciales, el equipo de transferencia está 80% conformado, mientras sus opositores reprochan no haber presentado su equipo técnico.
Por otro lado, el alcalde electo no destinará presupuesto a auditorías de oficio, y evaluará la situación legal de cada trabajador, sin anticipar despidos ni contrataciones totales, dentro de lo que permita la ley.
Finalmente, el 1 de enero de 2027 se asignarán los gerentes, subgerentes y jefaturas, y desde diciembre se iniciará la preparación externa de la Candelaria, por la dificultad de asumir con poco margen.
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