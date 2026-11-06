Regidor Salvador Valdivia cuestiona gestión de Sedajuliaca y exige que gerente responda por denuncias pendientes

El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Salvador Teodoro Valdivia Cárdenas, cuestionó la gestión de la EPS Sedajuliaca y sostuvo que el altercado registrado durante la intervención de fiscalización en sus instalaciones refleja el malestar acumulado de la población por las deficiencias del servicio. No obstante, consideró que el procedimiento empleado durante dicha intervención no fue el adecuado y señaló que las acciones de fiscalización deben realizarse respetando los mecanismos institucionales.

Valdivia afirmó que desde el año 2023 viene formulando denuncias y observaciones sobre presuntas irregularidades en la empresa, entre ellas el robo cibernético, la caída del techo de una infraestructura, las multas impuestas por Sunafil y los embargos vinculados a entidades bancarias, como el BBVA. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no existan respuestas ni resultados concretos frente a estos hechos. También reclamó la intervención de la Procuraduría Municipal y de la Contraloría para que cumplan sus funciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

El concejal también cuestionó el desempeño del gerente general de Sedajuliaca, Fredy Armando Carita Faijo, a quien calificó de prepotente por su comportamiento en anteriores reuniones del concejo municipal. Consideró que la empresa no ha mostrado resultados concretos para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, pese a las múltiples observaciones que se vienen formulando sobre su administración.

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Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido al directorio de la empresa. Valdivia sostuvo que su legitimidad merece ser revisada, debido a que, según indicó, uno de sus integrantes estaría ejerciendo funciones por un tercer periodo, pese a que el estatuto establecería un máximo de dos periodos. Asimismo, cuestionó la representación de la sociedad civil y la falta de resultados que, a su criterio, debería mostrar dicho órgano en beneficio de los usuarios.

En esa línea, pidió la intervención de la Contraloría y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), al considerar que también deben evaluarse las responsabilidades de las entidades encargadas de supervisar el funcionamiento de la empresa y los requisitos de quienes ocupan cargos directivos y gerenciales. Sobre Carita Faijo, cuestionó que su trayectoria profesional esté vinculada principalmente al ámbito de la asesoría legal y sostuvo que la gerencia debería estar a cargo de un profesional con experiencia en el sector saneamiento.

Respecto a la posibilidad de cambiar al gerente antes de concluir la actual administración municipal, el regidor consideró que la próxima autoridad edil debe tener la posibilidad de designar a un profesional que reúna las condiciones técnicas para el cargo. Sin embargo, sostuvo que el actual gerente debe permanecer para responder y rendir cuentas sobre las presuntas irregularidades observadas durante su gestión. Advirtió, además, que existen hechos pendientes de esclarecimiento, como la caída del techo de una infraestructura, sobre cuya responsabilidad señaló que ya presentó documentación ante las instancias correspondientes.

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Finalmente, Valdivia insistió en que las denuncias formuladas no pueden quedar sin respuesta y que las autoridades y organismos competentes deben actuar para establecer responsabilidades.