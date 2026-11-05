Miembros de mesa con pago pendiente deben acudir al Banco de la Nación

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 31 957 miembros de mesa aún deben acercarse a una ventanilla del Banco de la Nación para cobrar los 165 soles que el Estado les otorga como compensación.

Desde el 13 de octubre, quienes ejercieron como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vienen recibiendo la compensación económica de 165 soles, que el Estado asigna a través de la ONPE en distintas modalidades de cobro.

Al 4 de noviembre de 2026, se completaron 237 227 pagos, el 88.13 %, de los 269 184 miembros de mesa registrados; Yape, el Banco de Crédito del Perú, el BBVA y el Scotiabank ya pagaron a todos sus beneficiarios.

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Cobro presencial en el Banco de la Nación

Para cobrar en el Banco de la Nación, los ciudadanos deben acudir a una ventanilla de cualquier agencia del país con su Documento Nacional de Identidad (DNI), y ya cobraron 78 640 de los 110 597 registrados en esta modalidad.

Los sorteados que desempeñaron ese rol el 4 de octubre y cuyo banco rechazó la opción elegida en la plataforma digital de la ONPE cobran presencialmente, al igual que quienes ejercieron el cargo sin haber sido sorteados.

Los 31 957 miembros de mesa que aún no cobran podrán hacerlo solo hasta el 31 de diciembre, y la ONPE recomienda consultar el estado de la entrega de la compensación económica ingresando a https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.

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Miembros de mesa con compensación pendiente de cobro a nivel nacional Región Cantidad Amazonas 800 Áncash 1 195 Apurímac 954 Arequipa 1 189 Ayacucho 946 Cajamarca 1 996 Callao 591 Cusco 2 630 Huancavelica 829 Huánuco 1 129 Ica 552 Junín 1 442 La Libertad 1 603 Lambayeque 640 Lima 7 951 Loreto 1 646 Madre de Dios 425 Moquegua 168 Pasco 337 Piura 1 049 Puno 1 710 San Martín 962 Tacna 345 Tumbes 81 Ucayali 787 TOTAL 31 957 Miembros de mesa con compensación pendiente de cobro en Lima Metropolitana Distrito Cantidad Ancón 54 Ate 464 Barranco 56 Breña 112 Carabayllo 195 Chaclacayo 22 Chorrillos 211 Cieneguilla 28 Comas 295 El Agustino 175 Independencia 131 Jesús María 148 La Molina 246 La Victoria 188 Lima 252 Lince 91 Los Olivos 229 Lurigancho 127 Lurín 66 Magdalena del Mar 93 Miraflores 235 Pachacamac 76 Pucusana 15 Pueblo Libre 102 Puente Piedra 191 Punta Hermosa 20 Punta Negra 13 Rímac 124 San Bartolo 5 San Borja 195 San Isidro 167 San Juan de Lurigancho 683 San Juan de Miraflores 264 San Luis 59 San Martín de Porres 436 San Miguel 150 Santa Anita 190 Santa María del Mar 3 Santa Rosa 22 Santiago de Surco 484 Surquillo 125 Villa El Salvador 232 Villa María del Triunfo 263 TOTAL 7 237