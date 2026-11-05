Miembros de mesa con pago pendiente deben acudir al Banco de la Nación

Del total de 269 184 miembros de mesa, 237 227 ya completaron su pago de 165 soles, el 88.13 %

Carlos Roque
Carlos Roque 05/11/2026
Miembros de mesa con pago pendiente deben acudir al Banco

Según la ONPE, 31 957 miembros de mesa deben cobrar en el Banco de la Nación su compensación de 165 soles hasta el 31 de diciembre

Foto: Difusión

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 31 957 miembros de mesa aún deben acercarse a una ventanilla del Banco de la Nación para cobrar los 165 soles que el Estado les otorga como compensación.

Desde el 13 de octubre, quienes ejercieron como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vienen recibiendo la compensación económica de 165 soles, que el Estado asigna a través de la ONPE en distintas modalidades de cobro.

Al 4 de noviembre de 2026, se completaron 237 227 pagos, el 88.13 %, de los 269 184 miembros de mesa registrados; Yape, el Banco de Crédito del Perú, el BBVA y el Scotiabank ya pagaron a todos sus beneficiarios.

Cobro presencial en el Banco de la Nación

Para cobrar en el Banco de la Nación, los ciudadanos deben acudir a una ventanilla de cualquier agencia del país con su Documento Nacional de Identidad (DNI), y ya cobraron 78 640 de los 110 597 registrados en esta modalidad.

Los sorteados que desempeñaron ese rol el 4 de octubre y cuyo banco rechazó la opción elegida en la plataforma digital de la ONPE cobran presencialmente, al igual que quienes ejercieron el cargo sin haber sido sorteados.

Los 31 957 miembros de mesa que aún no cobran podrán hacerlo solo hasta el 31 de diciembre, y la ONPE recomienda consultar el estado de la entrega de la compensación económica ingresando a https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/.

Miembros de mesa con compensación pendiente de cobro a nivel nacional
RegiónCantidad
Amazonas800
Áncash1 195
Apurímac954
Arequipa1 189
Ayacucho946
Cajamarca1 996
Callao591
Cusco2 630
Huancavelica829
Huánuco1 129
Ica552
Junín1 442
La Libertad1 603
Lambayeque640
Lima7 951
Loreto1 646
Madre de Dios425
Moquegua168
Pasco337
Piura1 049
Puno1 710
San Martín962
Tacna345
Tumbes81
Ucayali787
TOTAL31 957
Miembros de mesa con compensación pendiente de cobro en Lima Metropolitana
DistritoCantidad
Ancón54
Ate464
Barranco56
Breña112
Carabayllo195
Chaclacayo22
Chorrillos211
Cieneguilla28
Comas295
El Agustino175
Independencia131
Jesús María148
La Molina246
La Victoria188
Lima252
Lince91
Los Olivos229
Lurigancho127
Lurín66
Magdalena del Mar93
Miraflores235
Pachacamac76
Pucusana15
Pueblo Libre102
Puente Piedra191
Punta Hermosa20
Punta Negra13
Rímac124
San Bartolo5
San Borja195
San Isidro167
San Juan de Lurigancho683
San Juan de Miraflores264
San Luis59
San Martín de Porres436
San Miguel150
Santa Anita190
Santa María del Mar3
Santa Rosa22
Santiago de Surco484
Surquillo125
Villa El Salvador232
Villa María del Triunfo263
TOTAL7 237

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