Puno exige disculpas de Keiko Fujimori antes de una visita presidencial

La ciudad de Puno celebró su 358 aniversario, pero autoridades locales advirtieron que la presidenta Keiko Fujimori aún no tiene el camino libre para llegar a la región con todas las consideraciones de una mandataria, debido a las heridas dejadas por las protestas de 2023.
César Hugo Tito Rojas, al término de la sesión solemne realizada en el teatro municipal, aseguró que la mandataria debe pedir disculpas por ser el soporte político de Dina Boluarte desde el Parlamento tras la muerte de 18 personas durante las protestas del 9 de enero de 2023.
“Si no pide disculpas por todo el daño que hizo el fujimorismo al país, imposible que llegue a nuestra región. Vendrá en helicóptero a las zonas más alejadas, pero nunca será recibida como presidenta”, precisó César Hugo Tito Rojas.
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Por su parte, Moisés Chipana aseguró que, si Keiko Fujimori persiste en llegar, generará más rechazo porque aún hay heridas abiertas. “Todos los presidentes llegaron a Puno, pero a Keiko Fujimori se le hará imposible por todo lo que significa el fujimorismo”, declaró.
Chipana también recordó que Mauricio Arnillas fue, en su momento, el mayor terruqueador de Puno. El dirigente vio con buenos ojos que Arnillas haya pedido un diálogo con los familiares de los deudos, pero sostuvo que no habrá un diálogo sincero sin un pedido de perdón.
Bladimir Soncco también se mostró de acuerdo en que Fujimori pida disculpas y recordó que esta región exige desagravios públicos por todo lo que pasó en el país. Precisó que, si se apegó al gobierno, fue para conseguir obras para la región Puno.
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