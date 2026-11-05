SENAMHI prevé lluvias fuertes y granizo en Puno del 6 al 8 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió un aviso de nivel peligro para el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, por lluvias de ligera a fuerte intensidad, granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra.
En la sierra sur, donde se encuentra Puno, se prevén acumulados de lluvia próximos a 17 milímetros por día. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.
El SENAMHI también advirtió la posible ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar de la sierra norte. Estas condiciones podrían complicar las labores agrícolas y los desplazamientos en las zonas altoandinas.
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“Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud”, indica el aviso oficial. La entidad recomienda a la población ser extremadamente precavida, estar al tanto del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones de las autoridades competentes.
En la costa norte, se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. También se prevén acumulados próximos a 100 milímetros por día en esa zona del país.
Las familias de Puno deben tomar precauciones durante estos tres días, proteger sus cultivos, evitar zonas de riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El aviso permanecerá vigente hasta el domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas.
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