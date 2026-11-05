Roberto Sánchez plantea amnistía y Comisión de la Verdad en Puno

El excandidato a la presidencia Roberto Sánchez participó en las Islas Uros de la ciudad de Puno durante la escenificación mítica de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo. En una entrevista, planteó una amnistía para luchadores sociales y una Comisión de la Verdad para investigar las muertes en protestas.

Sánchez explicó que llegó al lugar tras ser invitado por los propios pobladores para participar de la escenificación ancestral. Declaró su compromiso de “refundar la patria desde el sur” y retomar un camino democrático que termine con la pobreza y la exclusión.

El excandidato afirmó que los pueblos quechuas, aimaras y amazónicos merecen un trato justo. Su propuesta busca dar mayor presencia a estas poblaciones en las decisiones del país y reducir las brechas que aún los mantienen alejados de oportunidades y servicios básicos.

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Sobre la libertad de Pedro Castillo, Sánchez informó que su agrupación presentó un proyecto de ley de amnistía para los luchadores sociales. También propuso conformar una Comisión de la Verdad que investigue y sancione a los responsables de las muertes durante las protestas en el sur.

El reportero consultó por la ausencia de la candidata Brígida Curo en el recorrido y preguntó si existió algún desacuerdo. Sánchez desmintió cualquier pelea o distanciamiento y afirmó que ella se sumaría a las actividades programadas para la tarde.

“Le reitero mi respeto”, expresó Sánchez sobre Brígida Curo. El excandidato calificó como un exceso atribuir el resultado electoral a una sola persona y sostuvo que la derrota no puede explicarse por la ausencia de la candidata en ese recorrido.

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Respecto a los comicios generales, Sánchez sostuvo que carecieron de transparencia y afirmó que “el sistema electoral estuvo tomado”. Sus declaraciones se produjeron en las Islas Uros, durante una actividad cultural que reunió a pobladores y visitantes en Puno.