Azángaro: Obra de inicial en Asillo sigue paralizada y registra 58,92% de avance

La obra de la Institución Educativa n.° 058, en el centro poblado Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro, permanece paralizada desde el 23 de junio de 2026 por falta de pagos y problemas en los documentos del presupuesto, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

El proyecto busca mejorar el servicio de educación inicial y lo ejecuta la Municipalidad Distrital de Asillo con un presupuesto de S/ 3 117 980,16 y un plazo de 150 días. Al 8 de setiembre de 2026 alcanzó un avance físico de 58,92%.

Esa cifra quedó por debajo del 80,04% programado para esa fecha. El retraso preocupa a las familias, porque los niños del centro poblado Progreso siguen esperando mejores espacios para recibir sus clases de educación inicial.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El Informe de Control Concurrente n.° 089-2026-OCI/0457-SCC, del 16 al 29 de setiembre de 2026, señala que la municipalidad modificó su presupuesto en S/ 1 647 399 para financiar cuatro inversiones, entre ellas la obra educativa.

Sin embargo, los documentos entregados no probaron el acto administrativo que autorizó esa incorporación. La Contraloría también encontró diferencias entre las resoluciones de alcaldía presentadas como sustento de esos cambios presupuestales.

Además, la municipalidad incorporó solo S/ 1 647 399 de los S/ 2 897 423 autorizados por la Ley n.° 32732, sin explicar la diferencia de S/ 1 250 024. Al 8 de setiembre, las deudas con el ejecutor y el supervisor llegaron a S/ 297 458,64.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La Contraloría pidió al alcalde de Asillo adoptar medidas para reanudar los trabajos, culminar el proyecto y poner en funcionamiento la infraestructura educativa. El informe advierte que “estas modificaciones podrían comprometer la disponibilidad de recursos” para atender las obligaciones pendientes.