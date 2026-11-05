Wilmer Limache dedica 2 producciones musicales a Puno

Wilmer Limache Sandoval puso a disposición del público 2 producciones musicales dedicadas a Puno por su aniversario, las obras reúnen composiciones propias sobre las costumbres, las tradiciones y la gente de su tierra, los interesados pueden solicitarlas por WhatsApp al 951 099 083.

El autor explicó que comenzó este trabajo durante la pandemia, en 2020, cuando aprovechó el tiempo disponible para crear «Puno, nobleza y tradición», su primera producción incluye canciones en ritmos como huayno, morenada y caporal.

Limache presentó este año «Puno, altivo y señorial», una segunda obra dirigida al público en general, el repertorio incorpora huayno pandillero, cumbia y otros ritmos para expresar el cariño que mantiene por la ciudad donde nació y se formó.

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El compositor señaló que distribuirá las canciones de manera virtual para facilitar el acceso a sus creaciones, «lo que me ha motivado a producir estas canciones es básicamente por el amor profundo que le tenemos a la ciudad de Puno», expresó.

Limache afirmó que registró sus composiciones en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, su trayectoria también incluye canciones destinadas a la educación primaria y a la educación básica alternativa.

El entrevistado invitó a las bandas que participan en la festividad de la Virgen de la Candelaria a utilizar sus temas, su propuesta busca ampliar la difusión de estas creaciones e impulsar entre niños y jóvenes el interés por la música puneña.

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El autor adelantó que prepara otra producción para el próximo año con cumbias, morenadas y huaynos pandilleros, «me gusta componer, me gusta alegrar al público», manifestó al describir esta afición que desarrolla junto con sus labores profesionales.