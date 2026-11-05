Delincuentes ingresan a vivienda y roban electrodomésticos y más de 15 mil soles

Bastó que los propietarios se ausentaran por unos minutos para que delincuentes ingresaran a su vivienda y se llevaran dinero y objetos de valor por más de 15 mil soles. El robo ocurrió en el jirón Orinoco, urbanización Taparachi III Sector, en la salida a Puno de Juliaca, a plena luz del día.

Según los vecinos, tres sujetos llegaron en una camioneta de color gris oscuro, dos ingresaron al inmueble y otro permaneció al volante. Los delincuentes cortaron y violentaron las puertas para entrar, luego recorrieron varios ambientes y sustrajeron televisores, laptops, tablets y dinero en efectivo.

El atraco quedó al descubierto cuando los vecinos observaron movimientos sospechosos y alertaron a los propietarios. Incluso, algunos testigos señalaron que los sujetos salieron como si fueran dueños de la vivienda, mientras escapaban rápidamente en el vehículo con dirección a Cerrito Alegre.

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Los agraviados calcularon que las pérdidas superan los 15 mil soles, pues los ladrones ingresaron a diferentes habitaciones y también a una tienda ubicada en el primer piso, donde rebuscaron los mostradores, se llevaron dinero y mercadería, además de dejar los ambientes completamente desordenados.

La familia denunció que no sería la primera vez que sufre un robo, pues hace aproximadamente dos años delincuentes ingresaron a la misma propiedad. «No hay patrullaje, no viene nunca Serenazgo», reclamó una de las afectadas, quien pidió mayor presencia de las autoridades en el sector.

Ante este nuevo hecho, los vecinos exigieron mayor vigilancia policial y patrullaje de Serenazgo, además de anunciar que buscarán organizarse para enfrentar la inseguridad. Los testigos también señalaron que tuvieron temor de acercarse a los sospechosos porque, según les indicaron, algunos habrían estado armados.

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