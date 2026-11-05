Puno: ofrenda en los Uros inicia representación de pareja mítica

Los sabios andinos iniciaron una ofrenda en la isla flotante Santa María, en los Uros, como parte de la representación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo del lago Titicaca, según el reporte de Pachamama Radio desde el lugar.

La ceremonia reúne a los actores que representan a la pareja mítica, integrantes del séquito y medios de comunicación, el acto forma parte de las actividades por el aniversario de la ciudad de Puno.

Los protagonistas participan en el ritual con sus varas, de acuerdo con la descripción del reportero, ambos permanecían concentrados en la ceremonia durante el enlace y todavía no brindaban declaraciones sobre su participación.

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Una persona consultada en el lugar explicó que la ofrenda expresa agradecimiento y solicita permiso a la Mama Qota para realizar la travesía, «un permiso de agradecimiento», manifestó al describir el sentido de esta práctica.

El testimonio recogido relaciona el ritual con el deseo de que el recorrido se desarrolle sin inconvenientes, su explicación presenta la ceremonia como parte de las costumbres que acompañan esta representación cultural.

Entre el incienso, cantutas y demás elementos presentes en la ofrenda, los sabios andinos dirigían el acto mientras los demás participantes acompañaban la preparación previa al desplazamiento por el lago.

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La pareja salió de una vivienda de la isla Santa María antes de participar en la ceremonia, según observó el corresponsal, la versión de que ambos habían pasado la noche allí quedó pendiente de confirmación durante la transmisión.