Carabaya: 2 colegios reciben 4782,72 pies tablares de madera

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre entregó 4782,72 pies tablares de madera a 2 colegios de San Gabán, en Carabaya, el material permitió fabricar muebles, implementar un comedor y habilitar soportes para un aula provisional.

La Institución Educativa Secundaria de Jornada Escolar Completa San Gabán recibió 3438,64 pies tablares de cedro para mejorar sus ambientes e implementar el comedor estudiantil, estas labores benefician a más de 221 alumnos.

El director Marcos Pérez señaló que la entrega permitió elaborar mesas, bancas, muebles para la sala de cómputo, puertas y ventanas, el colegio también reemplazó piezas deterioradas de una infraestructura que, según indicó, presenta condiciones precarias.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

La Institución Educativa Primaria número 72184 Glorioso Francisco Bolognesi recibió 1344,08 pies tablares de catuaba y quillobordón para construir soportes de un ambiente prefabricado, este espacio atiende a aproximadamente 180 escolares mientras se construye el nuevo local.

El director Roger Larico Quispe agradeció la transferencia de madera para habilitar las estructuras del aula provisional, el material permitió acondicionar ese espacio destinado a las clases durante la construcción de la nueva infraestructura escolar.

El administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Puno, Ovidio Vega Moncada, explicó que los productos proceden de intervenciones en el Puesto de Control San Gabán, la madera era transportada sin documentos que acreditaran su origen legal.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Vega Moncada destacó el uso de estos recursos para atender necesidades de los pobladores, «mediante la transferencia con fines sociales, estos productos forestales se destinan a atender necesidades de la población», expresó sobre la entrega.

La Municipalidad Distrital de San Gabán recibió por separado 1848,64 pies tablares de copaiba para tableros de puentes peatonales sobre los ríos Quellomayo y Azulmayo, estas estructuras facilitan el paso de vecinos y productores de frutas durante las lluvias.