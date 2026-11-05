Alcalde de Lampa ve conciliador el mensaje de despedida del alcalde de Puno

Planteó mantener la unidad y proyectar obras que conecten la región; destacó la carretera Lampa-Juliaca, con S/ 53 millones, y la electrificación

Carlos Roque
Carlos Roque 05/11/2026
Heraclides Ojeda Huarilloclla

El alcalde de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, calificó de conciliador el discurso del alcalde de Puno y anunció proyectos de riego con paneles solares

Foto: CPR

El alcalde de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, calificó de conciliador el mensaje de despedida del alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, en el discurso de orden, centrado en la unidad y en el reconocimiento de que hay mucho por hacer.

Ojeda Huarilloclla refirió que Ponce Roque planteó que Puno debe estar siempre en unidad y que hay mucho por hacer; añadió que no cree que la ciudad esté llamada a ser una de las metrópolis de la región por ser la capital.

Al evaluar el discurso de orden, el alcalde Heraclides Ojeda Huarilloclla afirmó que hay que visionar y proyectarse «sobre todo a obras que puedan conectar fundamentalmente a Puno con los diferentes sectores, distritos y provincias de la región».

Convenio de riego y obras ejecutadas en Lampa

El alcalde de Lampa informó que la municipalidad firmó un convenio con el Programa Subsectorial de Irrigación del Ministerio de Agricultura para dos proyectos de riego tecnificado con paneles solares, destinados a 27 comunidades, ante el fuerte déficit hídrico.

Ojeda Huarilloclla explicó que las 14 cochas (reservorios de agua) ejecutadas con el programa Sierra Azul captan lluvias fuertes; sin lluvias en este momento, la alternativa es extraer agua del subsuelo con bombas sumergibles alimentadas con paneles solares.

Entre los logros de su gestión, Ojeda Huarilloclla destacó la carretera Lampa-Juliaca, concretada con S/ 53 millones y que reabre la visita del turismo regional y nacional, y la electrificación del sector rural, con S/ 14 millones, ya entregada a las comunidades.

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Carlos Roque

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