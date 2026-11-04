Una moneda de un sol definió al ganador a la alcaldía del distrito de Conima

Destacó la carretera Lampa-Juliaca, con 53 millones, y la electrificación rural, con 14 millones, como logros de su gestión que ya culmina

Carlos Roque
Carlos Roque 04/11/2026
Una moneda de un sol definió al ganador a la alcaldía

El alcalde de Lampa, Heraclides Ojeda Huarilloclla, informó que firmó convenio para dos proyectos de riego con bombas sumergibles ante el déficit hídrico

Foto: CPR

Una moneda de un sol terminó decidiendo quién ocupará la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Conima, en la provincia de Moho, luego de que dos candidatos obtuvieran exactamente 671 votos en las elecciones municipales y regionales. El azar inclinó la balanza y dio la victoria a Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, frente a Salomino Mamani Quispe, de País Para Todos.

El inusual desenlace se produjo durante un sorteo público organizado y supervisado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané, después de que los resultados oficiales de la ONPE confirmaran el empate entre ambos postulantes, quienes alcanzaron el 27,739 % de los votos válidos cada uno.

La definición llegó cuando el presidente del organismo electoral lanzó una moneda de un sol al aire y la opción «sello» favoreció a Quispe Capajaña, quien fue declarado ganador de la contienda y asumirá la alcaldía del distrito de Conima.

Aunque reconoció que el procedimiento está establecido en la normativa electoral, Salomino Mamani expresó su desacuerdo con que una moneda defina el resultado de una elección. «Yo creo que no está dado bien esto», manifestó, al plantear que el Congreso debería modificar la ley para contemplar una segunda vuelta en casos de empate.

Asimismo, agradeció a los militantes y simpatizantes de País Para Todos por el respaldo recibido y exhortó a la autoridad electa a cumplir sus compromisos de campaña, principalmente en la mejora de los servicios básicos y la calidad de vida de los habitantes de Conima.

Por su parte el ganador y virtual alcalde de Conima Rubén Quispe Capajaña, solo atino a indicar que trabajara por el bienestar de su pueblo sin dar mayores detalles, culminado el proceso se retiró rapidamente a bordo de una unidad vehicular.

Este caso recuerda lo ocurrido el 24 de octubre de 2022 en el distrito de Corculla, provincia de Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, donde otra disputa electoral también terminó resolviéndose mediante el azar, una situación que vuelve a poner en debate los mecanismos legales para definir elecciones con resultados empatados.

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