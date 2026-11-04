Director de Cultura Puno plantea desarrollo desde la identidad quechua y aimara

La dirección impulsa planes de cultura para las 13 provincias y 110 distritos, además de un proyecto sobre el respeto al artista

Carlos Roque
Carlos Roque 04/11/2026
Jeamil Esthiff Terán Toledo

El director de Cultura Puno, Jeamil Esthiff Terán Toledo, planteó unificar esfuerzos y desarrollar la región desde la cultura en el 358 aniversario de Puno

Foto: JAC

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, Jeamil Esthiff Terán Toledo, afirmó que los puneños deben unificar esfuerzos y construir su desarrollo desde la identidad quechua y aimara, durante las celebraciones por el 358 aniversario de Puno.

Terán Toledo explicó que el aniversario permite revitalizar esa identidad y reconocerse como puneños, así como encontrar de nuevo una visión de desarrollo a partir de la cultura, la música y la danza propias de toda la región.

Al referirse al futuro de la provincia de Puno, el director Jeamil Esthiff Terán Toledo anunció un nuevo proyecto sobre el respeto al artista y afirmó: «Puno es tierra de artistas y poetas y tenemos que revalorar mucho más».

La cultura como motor del desarrollo

Terán Toledo sostuvo que el sentido cultural es lo primero de la identidad de una región, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o parcialidad, y que puede ser el motor del desarrollo cuando un alcalde lo reconoce como tal.

Terán Toledo informó que la dirección trabaja con las 13 provincias y los 110 distritos de Puno para que cada uno cuente con su plan de cultura; también con los centros poblados, que considera la misión primigenia del Estado.

Con poco tiempo en el Ministerio de Cultura, Terán Toledo indicó que ya sostuvo reuniones en Lima para revisar proyectos a futuro, y afirmó que lograr más desarrollo y orden en la ciudad es tarea de autoridades y ciudadanos.

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Carlos Roque

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