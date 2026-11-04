Puno celebra 358 años con 125 636 habitantes

Las mujeres representan el 51,2% de la población y el 92,7% tiene seguro de salud; el acceso al agua por red pública llega al 85,1%

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 04/11/2026
Puno celebra 358 años

Puno alcanza 125,636 habitantes según el INEI; el censo revela brechas de alfabetización, acceso al agua y servicios básicos en la ciudad

Foto: CPR

La ciudad de Puno celebra su aniversario 358 con 125 mil 636 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, las cifras muestran cómo está conformada su población y cuál es su acceso a servicios básicos.

Las mujeres representan el 51,2% de los residentes, con 64362 personas, los hombres suman 61274 y equivalen al 48,8%, de acuerdo con la información presentada por la institución estadística con motivo de esta celebración.

La población de 15 a 59 años concentra el 65,6% del total, los menores de 15 años representan el 19,2%, las personas de 60 años a más alcanzan el 15,2%.

Los resultados muestran que el 2,9% de las personas de 15 años a más no sabe leer ni escribir, esta situación afecta al 4,7% de las mujeres y al 0,9% de los hombres, su mayor incidencia aparece entre los adultos mayores, con 11,8%.

Los habitantes que se identifican como quechuas representan el 49,4%, quienes se reconocen como aimaras alcanzan el 32%, la población que se considera mestiza suma el 17,7%, otras identificaciones reúnen el 0,9%.

El seguro de salud llega al 92,7% de los residentes de la ciudad, según el censo, esta cifra equivale aproximadamente a 93 de cada 100 personas con algún tipo de cobertura para atender su salud.

La discapacidad afecta al 4,9% de la población de 5 años a más, su presencia aumenta entre las personas de 60 años en adelante hasta llegar al 18,7%, dentro de ese grupo alcanza al 21,2% de las mujeres y al 16% de los hombres.

Las viviendas particulares cuentan con conexión de agua de red pública en un 85,1%, los servicios higiénicos conectados a esa red dentro de la vivienda llegan al 80,9%, el alumbrado eléctrico por red pública alcanza al 94,2%.

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