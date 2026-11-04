Puno celebra 358 años con 125 636 habitantes

La ciudad de Puno celebra su aniversario 358 con 125 mil 636 habitantes, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, las cifras muestran cómo está conformada su población y cuál es su acceso a servicios básicos.

Las mujeres representan el 51,2% de los residentes, con 64362 personas, los hombres suman 61274 y equivalen al 48,8%, de acuerdo con la información presentada por la institución estadística con motivo de esta celebración.

La población de 15 a 59 años concentra el 65,6% del total, los menores de 15 años representan el 19,2%, las personas de 60 años a más alcanzan el 15,2%.

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Los resultados muestran que el 2,9% de las personas de 15 años a más no sabe leer ni escribir, esta situación afecta al 4,7% de las mujeres y al 0,9% de los hombres, su mayor incidencia aparece entre los adultos mayores, con 11,8%.

Los habitantes que se identifican como quechuas representan el 49,4%, quienes se reconocen como aimaras alcanzan el 32%, la población que se considera mestiza suma el 17,7%, otras identificaciones reúnen el 0,9%.

El seguro de salud llega al 92,7% de los residentes de la ciudad, según el censo, esta cifra equivale aproximadamente a 93 de cada 100 personas con algún tipo de cobertura para atender su salud.

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La discapacidad afecta al 4,9% de la población de 5 años a más, su presencia aumenta entre las personas de 60 años en adelante hasta llegar al 18,7%, dentro de ese grupo alcanza al 21,2% de las mujeres y al 16% de los hombres.

Las viviendas particulares cuentan con conexión de agua de red pública en un 85,1%, los servicios higiénicos conectados a esa red dentro de la vivienda llegan al 80,9%, el alumbrado eléctrico por red pública alcanza al 94,2%.