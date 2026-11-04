San Román: Ayabacas denuncia más de 140 electores ajenos al centro poblado

El excandidato Edwin Pacori denunció irregularidades en la elección del 1 de noviembre en el centro poblado de Santa María de Ayabacas donde más de 140 electores no viven en la zona.
Según Pacori, los votantes tienen en su DNI una dirección de otros sectores, por lo que pueden elegir autoridades distritales y provinciales, pero no las de un centro poblado donde no residen.
El padrón del centro poblado tenía 1826 electores, y Pacori estima que más de 140 serían ajenos a la zona, cerca del 8%, aunque antes habló de más de 100 personas.
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Piden investigar el padrón y sancionar
La exigencia es investigar el padrón: Pacori pidió que las entidades competentes determinen quién filtró a esos electores y que haya sanciones para los responsables declarando “solo quiero justicia”.
El trámite formal ya empezó debido a que el excandidato presentó una impugnación en la municipalidad donde sostiene que el comité electoral no lo convocó para recibir su documento, y dejó la nulidad a la entidad competente.
Pacori lamentó que personas ajenas “se den el lujo de elegir a una autoridad” y dijo que algunos votantes habrían favorecido a ciertos partidos, aunque no precisó cuáles.
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Si no hay sanciones, la propuesta de Pacori es que esos electores vengan a vivir al centro poblado y asuman cargos como presidente de la comunidad, teniente gobernador, junta vecinal o presidente sectorial.
La invitación cierra su reclamo con una convocatoria a los electores a una reunión del centro poblado a las 10 de la mañana y dijo que todos están invitados a cambiar su DNI.
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