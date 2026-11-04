Puno: Más de 60 operarios de limpieza atienden tras la serenata

El gerente de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno, Rubén Darío, informó este 4 de noviembre que más de 60 operarios limpian el centro y la plataforma multiusos tras la serenata por los 358 años.

La plataforma quedó despejada tras la serenata en la avenida Costanera, personal municipal retiró los residuos sólidos del recinto, que quedará en óptimas condiciones para la feria gastronómica programada a las 11 de la mañana.

Hubo refuerzo de personal ya que Darío explicó que, hace un mes y medio, la gerencia contrató más trabajadores para prever eventos como la procesión del Señor de los Milagros, realizada en octubre, y las actividades de aniversario.

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Dos frentes de trabajo en la ciudad

El centro amaneció caótico. A las 5 de la mañana, el público salía de las discotecas del Jirón Lima, por lo que la limpieza empezó cuando las calles se despejaron, con apoyo de Serenazgo y la Policía.

La ciudad se organizó en dos frentes. Uno cubre el centro con más de 30 personas y el otro, la plataforma, con la misma cantidad, además de la limpieza normal y diaria que realiza la gerencia.

La agenda protocolar marca el ritmo. A las 8 de la mañana empiezan la misa Te Deum y el paseo de la bandera, por lo que el baldeo de la Plaza Mayor y el Parque Pino es prioritario.

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El agua llegará con apoyo de EMSA. El baldeo en la plataforma comenzó a las 7 en punto, con equipo de la empresa, mientras la gerencia trabaja desde la medianoche para dejar limpios los espacios públicos.

La noche anterior tuvo música. Artistas nacionales, regionales y locales se presentaron en la serenata, y la plataforma volverá a recibir espectáculos en la noche de este miércoles, además de actividades diurnas por el aniversario.