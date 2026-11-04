Juliaca a través del PMUS proyecta flota de 71 buses para ordenar transporte

Con tres corredores de transporte de 20.7 kilómetros y una flota proyectada de 71 buses, Juliaca comienza a definir cambios en su sistema de movilidad urbana, tras culminar las audiencias públicas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que plantea reducir la congestión vehicular, enfrentar la informalidad y mejorar el desplazamiento en la ciudad hasta el año 2046.

La Municipalidad Provincial de San Román, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Promovilidad, presentó los resultados del diagnóstico que identificó problemas como la superposición de rutas, la concentración de vehículos en el centro, la irregularidad del servicio y el envejecimiento de las unidades de transporte.

Entre las propuestas figuran 164 paraderos y 71 buses padrón con capacidad para transportar hasta 100 pasajeros, además de tecnología GPS para monitorear las unidades en tiempo real y un sistema de recaudo electrónico, medidas que buscan reorganizar las rutas y mejorar las condiciones del servicio para los usuarios.

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El proyecto contempla seis ejes de trabajo: Sistema Integrado de Transporte, Movilidad Activa, Infraestructura, Logística, Tecnologías de Información y Gobernanza, cuyos planteamientos fueron desarrollados mediante talleres, entrevistas y mesas de trabajo con autoridades, transportistas y representantes de la sociedad civil.

La implementación del plan está proyectada para el periodo 2027-2046 y se desarrollará en tres etapas: corto, mediano y largo plazo, entre sus principales proyectos figuran la ampliación de corredores de transporte, nuevas conexiones viales y peatonales, la Vía de Evitamiento y los puentes Escuri y San Hilarión.

Las audiencias culminaron con la participación del alcalde provincial, Oscar Cáceres Rodríguez, autoridades y representantes de distintos sectores, sin embargo, la ejecución de estas propuestas dependerá de la gestión de financiamiento y la coordinación entre instituciones para concretar los cambios planteados en el transporte urbano de Juliaca.

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