Más de 3 mil ciudadanos quedaron fuera del padrón en centro poblado de Alto Puno

El reclamo alcanza al Reniec y a la Municipalidad Provincial de Puno; Ccoyori pidió revisar el padrón y coordinar con la alcaldesa electa para próximos comicios

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Pachamama Radio 03/11/2026
ciudadanos quedaron fuera del padrón electoral

Más de 3 mil vecinos de Alto Puno quedaron fuera del padrón electoral, denunció Eleuterio Ccoyori; solo 2.228 personas fueron consideradas para votar el domingo

Foto: Difusión

El presidente del Frente de Defensa de Intereses del Centro Poblado de Alto Puno, Eleuterio Ccoyori Ruiz, declaró que más de 3 mil vecinos con documento de identidad en esa jurisdicción no figuraron en el padrón durante la elección del domingo, en Puno. El hecho generó descontento entre los pobladores.

Ccoyori Ruiz manifestó que varios ciudadanos, pese a tener su Documento Nacional de Identidad registrado en este centro poblado, no aparecieron en la lista de electores. A ello se sumó la ausencia de varios votantes habilitados que posiblemente viajaron por el feriado de Todos los Santos. El dirigente detalló la situación.

El dirigente indicó que el padrón electoral solo consideró a 2.228 personas. La cifra resulta insuficiente frente a la cantidad de habitantes que residen en esta jurisdicción. Los pobladores esperaban participar en los comicios del domingo, según manifestó Ccoyori.

Las observaciones involucran al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Municipalidad Provincial de Puno y las autoridades del centro poblado. Estas entidades deberán revisar lo ocurrido en futuros procesos electorales. El dirigente señaló la necesidad de corregir las deficiencias detectadas.

Respecto a la nueva alcaldesa electa, el representante sostuvo que reconocerán el resultado de las elecciones. Esperan que la próxima gestión trabaje de manera coordinada con las organizaciones y los barrios de Alto Puno. El dirigente expresó su disposición al diálogo con la autoridad entrante.

Finalmente, Eleuterio Ccoyori Ruiz agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura, que quedó en segundo lugar. Pidió que la nueva autoridad atienda las necesidades de los vecinos y fortalezca el trabajo conjunto. El dirigente formuló estas declaraciones tras los comicios del domingo.

Redacción: William Hancco 
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