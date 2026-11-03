Keiko Fujimori anunció el traslado de 10 cabecillas criminales de Trujillo a penal de Challapalca

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció el traslado de 10 cabecillas de bandas criminales de Trujillo y demás reos de alta peligrosidad, tras su visita al penal El Milagro en la región La Libertad, pese a la oposición de la población puneña al traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca en la zona limítrofe entre Puno y Tacna.

Fujimori dispuso la medida luego de la reyerta en el establecimiento penitenciario, que dejó tres fallecidos y motivó la inspección del recinto. La mandataria se reunió con el jefe del INPE y el director regional para recibir un reporte detallado de lo ocurrido durante el enfrentamiento entre bandas.

La decisión reactiva la controversia con la población puneña, que rechazó en diversas oportunidades anteriores el traslado de internos de alta peligrosidad a penales del sur del país. El exdirigente de las cuatro zonas de Juliaca, Antero Pimentel Esquivias, señaló que estos traslados incrementan la delincuencia en la región de Puno.

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“Cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrán traslados a penales alejados”, advirtió Fujimori durante su declaración a la prensa en el penal El Milagro. La jefa de Estado precisó que los líderes de las organizaciones criminales serán trasladados a Challapalca como parte de las medidas de control penitenciario.

La presidenta también felicitó al comando unificado de Patás por la captura de alias Gokú, integrante de la organización criminal La Gran Alianza, vinculada al asesinato de 13 personas que trabajaban en una minera en Patas. La operación y el control penitenciario forman parte de la misma estrategia de seguridad.

El traslado de los 10 cabecillas coloca nuevamente en debate la negativa de la población puneña ante la llegada de reos de alta peligrosidad a los penales del sur. El anuncio presidencial se produce tras la visita al establecimiento penitenciario de La Libertad y comprende a integrantes de bandas dedicadas al sicariato y la extorsión en Trujillo.

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