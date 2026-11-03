Basura y promesas incumplidas ahogan a la plaza Dos de Mayo en San Román

El presidente del barrio Zarumilla, Marcelino Mamani Lima, exigió el recojo de residuos sólidos y el mantenimiento de la plaza Dos de Mayo, en la provincia de San Román, tras la serenata por el centenario de la provincia. El dirigente reclamó acciones inmediatas al municipio durante la actividad por los 110 años del barrio.

La plaza permanece con basura acumulada desde la serenata. El reclamo vecinal se centra en la falta de mantenimiento y limpieza. Mamani indicó que “el mantenimiento, que es lo que siempre queremos, inmediatamente y se dé la importancia debida”. Los residuos se concentran en la zona norte del cuartel.

El dirigente solicitó a la gerencia de residuos sólidos retirar los desechos acumulados en los terrenos que niños, niñas y jóvenes usan a diario. Según Mamani, los residuos contaminan el ambiente y atentan contra la salud de los vecinos. El espacio permanece sin atención desde la celebración provincial.

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Asimismo, Mamani pidió al alcalde cumplir su promesa de iluminar la plaza Dos de Mayo y el jirón Elías Aguirre. Los vecinos solicitan esta obra como muestra de cariño por los 110 años del barrio. El dirigente exigió que la iluminación se concrete antes de que termine el mandato municipal.

El presidente recordó que el cuarto juzgado aún debe pronunciarse sobre la denuncia de supuestos propietarios de los terrenos adyacentes al cuartel. El caso espera la opinión de la fiscalía desde hace cerca de 40 meses. Esta situación mantiene en incertidumbre a los vecinos del barrio Zarumilla.

Finalmente, Mamani solicitó al área de mantenimiento de vías retirar los escombros acumulados en la esquina de Ramón Castilla con Pumacahua. El dirigente pidió enviar un cargador frontal y un volquete para despejar el lugar. Los vecinos aguardan respuesta municipal a cada uno de los pedidos formulados.

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Redacción: Rony Cuyo