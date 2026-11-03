Juliaca: Nuevamente colapso de buzón de desagüe genera mala imagen en pleno centro de la ciudad 

Los vecinos exigen intervención inmediata de SedaJuliaca ante el desborde recurrente de desagües, los malos olores y el riesgo de contaminación en pleno centro

Ivan Coari
Ivan Coari 03/11/2026
Nuevamente colapso de buzón de desagüe

Cuatro buzones colapsan en los jirones Jáuregui y Junín de Juliaca y vierten aguas servidas cerca de la Plaza de Armas, afectando a vecinos y escolares

Foto: IRCS

A pocos pasos de la Plaza de Armas de Juliaca, las aguas servidas comenzaron a inundar las calles y desataron el malestar de los vecinos, el colapso de un buzón principal y otros tres domiciliarios en la intersección de los jirones Jáuregui y Junín convirtió la vía en un foco de contaminación.

El problema fue reportado la mañana de este lunes 2 de noviembre, cuando un buzón ubicado en plena esquina expulsaba aguas residuales a chorros, mientras los desagües de tres viviendas también colapsaban y dejaban escapar residuos que avanzaban por la calle en dirección a la Plaza de Armas.

La emergencia no solo afectó a los vecinos, sino también a los escolares que transitaban por la zona rumbo a sus instituciones educativas, mientras los malos olores y la presencia de aguas servidas generaban preocupación entre los ciudadanos, quienes esperan una respuesta inmediata de la empresa SedaJuliaca.

Según los vecinos, el problema sería recurrente, pues días atrás también se habría registrado un hecho similar en este sector, lo que genera cuestionamientos sobre la falta de mantenimiento del sistema de desagüe y la atención que brinda la empresa responsable.

En el lugar se observó cómo parte de las aguas residuales discurría por la vía y otra ingresaba a los sumideros del sistema de drenaje, en una calle recientemente inaugurada, mientras el colapso del buzón principal continuaba expulsando aguas servidas hacia el centro de la ciudad.

Ante esta situación, los vecinos esperan que los trabajadores de SedaJuliaca acudan de inmediato para atender la emergencia y evitar que las aguas residuales sigan avanzando por las calles, pues el colapso de cuatro buzones en pleno centro de Juliaca genera una mala imagen.

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