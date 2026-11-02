Puno: Centro poblado de Salcedo podría repetir elecciones por irregularidades en el padrón de  electores

El candidato denuncia votantes que no residen en la jurisdicción y vecinos impedidos de sufragar; pobladores reúnen firmas para exigir la nulidad electoral

Pachamama Radio
Pachamama Radio 02/11/2026
Centro poblado de Salcedo podría repetir elecciones por irregularidades

Román Condori impugnará elecciones en Salcedo por irregularidades en el padrón, electores excluidos y retraso de 90 minutos en la entrega del material electoral

Foto: CPR

El candidato al centro poblado de Salcedo, Román Condori Quea, anunció que impugnará las elecciones y exigirá su nulidad por una serie de irregularidades en el padrón electoral, entre ellas la presunta participación de personas que no residen en esta jurisdicción y la exclusión de vecinos que viven durante años en el lugar. A estos cuestionamientos se sumó el retraso de la jornada, donde el material electoral llegó recién a las 08:30 horas del 1 de noviembre, pese a que los ciudadanos acudieron desde las 07:00  de la mañana  según lo anunciado.

La jornada electoral debía recibir a los ciudadanos desde las primeras horas de la mañana, pero el material electoral llegó aproximadamente a las 08:30, pese a que varios pobladores esperaban desde las 07:00, algunos abandonaron el local sin votar y una familia tuvo que trasladarse a Desaguadero sostuvo el candidato.

«No es democrático que gente extraña venga a decidir los destinos de Salcedo», cuestionó Condori, al denunciar que personas que no residen en el centro poblado figuraban en el padrón, mientras vecinos que viven durante años en esta jurisdicción no pudieron elegir a sus autoridades.

Observaciones al padrón y cuestionamientos a los organizadores

Condori sostuvo que presentó observaciones ante el comité electoral antes de los comicios y solicitó la exclusión de ciudadanos que no pertenecerían a Salcedo, mediante documentación que, según afirmó, acreditaba las inconsistencias sobre sus lugares de residencia.

Entre los casos reportados mencionó errores en las listas de votación, ciudadanos que encontraron nombres diferentes en sus posiciones y electores que no pudieron sufragar por la ausencia de hojas del padrón, cuya corrección tampoco se concretó oportunamente.

El candidato también cuestionó la actuación de los responsables electorales y citó el artículo 377 del Código Penal, que sanciona la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al considerar que los funcionarios debieron intervenir frente a las irregularidades advertidas durante la jornada.

Condori anunció que formalizará la impugnación y solicitará la nulidad de las elecciones, mientras un grupo de vecinos comenzó a reunir firmas para respaldar los reclamos, exigir la revisión de los padrones y determinar las responsabilidades por las irregularidades denunciadas.

Redacción: Frank Pancca
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